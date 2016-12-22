Суд постановил уничтожить плетеную корзинку по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы постановил уничтожить плетеную корзинку из-под колбасы и ряд других вещественных доказательств по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом говорится в тексте приговора, с которым ознакомился РБК.

В частности, будут уничтожены лента с надписью «Роснефть», презентация ПАО «НК «Роснефть», четыре бутылки вина «Усадьба Дивноморское».

Колбаса, которая находилась в указанной корзинке «От Иваныча», была уничтожена еще в мае как «скоропортящийся продукт» — спустя полгода после задержания Улюкаева.

Суд приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима 15 декабря. Экс-министра также приговорили к штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.