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Строители подняли ушедший под воду пролет Крымского моста
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Строители подняли ушедший под воду пролет Крымского моста
Общество, 10:52
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Строители подняли ушедший под воду пролет Крымского моста
Съехавший в воду железнодорожный пролет Крымского моста поднят, строители ждут поставку новой конструкции
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Строители убрали из воды съехавший блок железнодорожного пролета Крымского моста, сообщили РБК в инфоцентре «Крымский мост». Металлический элемент был разрезан на пять частей, поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку на острове Тузла.

В ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции, рассказали в инфоцентре, добавив, что блок был поднят на прошлой неделе.

Видео: kerch_most_ru / VK

Пролет съехал в воду, когда строители опускали его на опоры моста. В инфоцентре тогда предположили, что причиной могла быть неисправность домкратной системы. Об инциденте стало известно 4 октября. Тогда в инфоцентре сообщили, что потребуется до 40 суток, чтобы ликвидировать последствия и установить новый пролет.

Ввод железнодорожной части в эксплуатацию по-прежнему намечен на конец 2019 года. Инцидент не повлияет на срок сдачи, рассказал позже бизнесмен Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж», генподрядчика строительства.

Пострадавших из-за инцидента нет.

Авторы: Екатерина Костина, Андрей Гатинский.
Теги: Крымский мост
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