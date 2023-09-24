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МВД поддержало запрет на долгую стоянку в жилой зоне для таксистов

МВД поддержало запрет на стоянку дольше 30 минут в жилой зоне для таксистов
Глава ГИБДД поддержал предложение запретить таксистам парковку и стоянку дольше 30 минут в жилой зоне, отметив, что оно требует проработки. Сейчас запрещено создание парковки коммерческого транспорта во дворах
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова о запрете на парковку и стоянку в жилой зоне более 30 минут для такси поддержали в МВД, следует из ответа ведомства, передает «РИА Новости».

«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», — приводит агентство цитату из письма от начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.

Чернышов обратился к главе ГИБДД с этой инициативой в середине августа, когда был кандидатом в мэры Москвы. По его мнению, 30 минут хватает для посадки или высадки пассажиров, а также решения «индивидуальных вопросов» водителя такси, если он находится в жилом районе по личным делам.

Нарушение предлагаемого правила должно повлечь наложение штрафа и эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку, считает политик. Он выразил готовность инициировать внесение изменений в КоАП.

В письме Чернышов сообщил, что также обратился в Минтранс с предложением ввести в качестве основания для выдачи лицензий юрлицам и индивидуальным предпринимателям в сфере пассажироперевозок наличие собственной или арендованной автопарковки, сопоставимой с имеющимся автопарком. За неоднократные нарушения этой нормы Чернышов предлагает установить ответственность в виде отзыва лицензии на перевозку пассажиров.

С 1 января 2020 года действует запрет на создание парковок общего пользования для коммерческого транспорта в жилых районах и размещение машин юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в таких зонах. Мера распространена в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

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Ограничения касаются как автомобилей такси, так и грузовиков. За нарушение предусмотрен штраф от 1,5 до 3 тыс. руб. Машину могут эвакуировать в случае создания помех движению транспортных средств.

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ГИБДД МВД Такси парковка запрет
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