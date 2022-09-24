Умерла сыгравшая медсестру в «Пролетая над гнездом кукушки» Луиз Флетчер

Она скончалась на 89-м году жизни в своем доме во сне в окружении семьи. За роль Милдред Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» она получила «Оскар» и «Золотой глобус»

Луиз Флетчер (Фото: AP)

Американская актриса Луиз Флетчер, известная своей ролью медсестры Милдред Рэтчед в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», умерла в возрасте 88 лет, сообщает The Associated Press со ссылкой на ее агента Дэвида Шола.

По его данным, Флетчер умерла в своем доме на юге Франции, недалеко от Монтобана, во сне, в окружении семьи. Причину смерти Шол не озвучил, уточняет АР.

Флетчер родилась в крупнейшем городе Алабамы Бирмингеме в 1934 году. Ее родители были глухонемыми. Она окончила Университет Северной Каролины и затем переехала в Лос-Анджелес, где начала сниматься в эпизодах телесериалов. Однако вскоре она оставила кинокарьеру, так как вышла замуж и хотела посвятить себя воспитанию детей.

На экраны Флетчер вернулась спустя десять лет, сыграв роль в фильме «Воры как мы» (1974 год). Еще через год она снялась в картине «Пролетая над гнездом кукушки» (1975 год) Милоша Формана, где сыграла отрицательного персонажа — медсестру психбольницы Милдред Рэтчед. Ее партнером по фильму был актер Джек Николсон.

В интервью 2004 года Флетчер вспоминала, что была последней из актерского состава, кого утвердили на роль. «Только когда мы уже были на полпути к съемкам, я поняла, что роль предлагали другим актрисам, которые не хотели быть такими ужасными на экране», — сказала она (цитата по АР).

За роль сестры Рэтчед Флетчер получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль», а также премию «Золотой глобус» в аналогичной номинации. Получая награду в 1976 году на церемонии вручения премии, актриса сказала: «Похоже, что вы все меня ненавидели».

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Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» получил в 1976 году пять «Оскаров»: за лучшую женскую роль, за лучшую мужскую роль (Джек Николсон), за лучшую режиссуру (Милош Форман), за лучший адаптированный сценарий (Лоуренс Хобен и Бо Голдман, фильм был снять по роману Кена Кизи), а также как лучший фильм. Он также удостоился шести побед премии «Золотой Глобус» и шести побед премии BAFTA в том же году.

Флетчер позже снялась во множестве фильмов (активно — до начала 2000-х), однако подобного успеха больше не добилась.