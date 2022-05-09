Журналистов SOTA задержали в Москве и Петербурге

Виктория Арефьева (Фото: SOTA)

В Москве сотрудники полиции задержали журналиста издания SOTA Егора Шатова, рассказал РБК редактор издания Алексей Обухов.

«Егор задержан на Трубной площади, где снимал пикет. Его схватили, заломили руки, посадили в автозак, угрожают отнять телефон и ничего не объясняют. Судя по всему, его везут в отделение полиции на Марьиной роще», — сказал Обухов.

Он также сообщил, что ранее в Санкт-Петербурге была задержана журналистка SOTA Виктория Арефьева. По словам редактора издания, журналистку задержали в районе улицы Большая Садовая. «На вопрос о причинах задержания ей сказали: «Ты сама знаешь», — рассказал Обухов.

Позже Обухов сообщил РБК, что журналистку отпустили из отделения полиции.

РБК направил запросы в пресс-службы ГУ МВД по Москве и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.