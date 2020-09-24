Группа «Кино» сообщила о переносе концертов из-за пандемии

Коллектив решил воссоединиться в 2019 году для нового турне, в основу которого лягут оцифрованные записи голоса Виктора Цоя. Концерты пришлось перенести из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса

Рок-группа «Кино» перенесла запланированные ранее концерты на следующий год. Об этом музыканты сообщили поклонникам в видеообращении на YouTube-канале.

«К сожалению этой осенью нельзя будет проводить такие большие концерты, как мы запланировали. И поэтому мы вынуждены их перенести», — говорится в заявлении коллектива.

В комментарии под видео музыканты отметили, что откладывали решение о переносе концертов сколько могли, но сейчас уже точно понятно, что этой осенью нигде нельзя будет проводить события на десять тысяч зрителей.

Согласно обновленному расписанию, выступления коллектива пройдут с февраля по июнь 2021 года в Минске, Санкт-Петербурге, Киеве, Нижнем Новгороде, Москве и Риге.