Музыканты группы «Кино» заявили о планах снять новый фильм о Цое

Участники рок-группы «Кино» рассматривают возможность создания нового фильма о жизни лидера группы Виктора Цоя. Об этом сообщил на пресс-конференции гитарист «Кино» Юрий Каспарян, передает корреспондент РБК.

Каспарян отметил, что музыканты пока не рассматривают работу с каким-то конкретным режиссером. «Сейчас у нас уже три конкретных проекта на рассмотрении», — заявил гитарист «Кино».

В 2018 году в России вышел фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», в котором рассказывается о создании Ленинградского рок-клуба и участии в нем музыканта Виктора Цоя. Сейчас в производстве находится картина режиссера Алексея Учителя, ее сюжет строится вокруг похорон музыканта.

Первая с января 1991 года пресс-конференция «Кино» приурочена к возобновлению концертной деятельности группы. Осенью 2020 года состоятся два концерта: 31 октября группа выступит в Санкт-Петербурге, 21 ноября — в Москве. Последний концерт группы в полном составе состоялся в 1990 году на московском стадионе «Лужники». В 2012 году оставшиеся участники «Кино» собрались, чтобы записать студийную версию ранее неизвестной песни «Атаман».

Виктор Цой погиб в ДТП 15 августа 1990 года, ему было 28 лет. Автомобиль лидера группы «Кино» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В октябре этого года СМИ опубликовали результаты нового расследования, в котором говорилось, что на участке трассы, где произошла авария, отсутствовали предупредительные знаки. Отец музыканта назвал расследование «полной чушью».