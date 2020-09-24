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Хакеры оставили угрожающее послание белорусским силовикам на чеках

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Хакеры обратились с угрозами к сотрудникам силовых структур Белоруссии, написав сообщение на платежных чеках, которые выдаются в инфокиосках после оплаты через ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП». Об этом РБК сообщили в пресс-службе организации.

«В чеках действительно формировалась информация, которая не относится к платежным услугам. Формировалась она в чеках агрегаторов», — говорится в сообщении.

В 9:43 по минскому времени (совпадает с московским) эта проблема была устранена, сейчас чеки печатаются без этой информации, отметили в ЕРИП.

Текст, который печатался в нижней части чека, выглядел следующим образом: «Если вы знакомы с сотрудниками карательных органов МВД и особенно с ОМОНовцами, или с их родственниками, или с их близкими и знакомыми, то, пожалуйста, передайте им, что люстрации не за горами и вред в конечном счете они принесут лишь себе, своим детям и женам, и близким родственникам, еще не поздно опомнится и встать на строну народа. Киберпартизаны».

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

Материал дополняется.

Авторы
Майя Бобенко, Михаил Юшков
РБК
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