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Глава Нацполиции Украины подал в отставку после задержания экс-супруги
В минувший понедельник таможенники задержали на границе с Польшей бывшую жену Сергея Князева с крупной незадекларированной суммой денег. Сам глава Нацполиции уверял, что экс-супруга не преступала закон

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев решил подать в отставку. Об этом он объявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина.

«Глава Нацполиции — это не политическая должность. Я очень люблю свою работу, я принял решение подать в отставку. Я только что передал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности», — заявил Князев.

Рапорт об отставке последовал на следующий день после того, как на польской границе была задержана его бывшая жена с крупной суммой денег. Вместе с ней были задержаны еще трое человек. Все они перевозили в автомобиле незадекларированную сумму денег в размере €650 тыс.

Сам Князев пояснял, что его экс-супруга уже несколько лет является сотрудником крупной строительной компании «Атлант». Средства, по его словам, были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре Киева. Имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам пограничникам на границе не хватило, объяснял Князев. Однако в итоге инцидент был исчерпан, после того как были предоставлены дополнительные оригиналы некоторых документов.

Князев был назначен главой Национальной полиции 8 февраля 2018 года. Как уточняет Staranф.ua, объявив об отставке, Князев встал, произнес «Честь имею» и направился к выходу. На просьбы журналистов прокомментировать отставку Князев отреагировал кратко: «Я уже все сказал».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Зеленский, Нацполиция, Украина, отставки
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