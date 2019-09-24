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На совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система» пришли силовики
По данным «Коммерсанта», проверку в НИИЭТ ведут сотрудники ФСБ. НИИ производит интегральные схемы различного назначения

В воронежском научно-исследовательском институте электронной техники (НИИЭТ) проходят обыски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства сообщил, что ведется проверка документации и зданий.

Источники «Коммерсанта» в НИИЭТ и правоохранительных органах подтвердили, что на предприятии находятся сотрудники управления ФСБ России по Воронежской области. «Идет обследование помещений, проверяют финансово-хозяйственную деятельность, уголовного дела пока нет», — сказал собеседник издания.

НИИЭТ был передан «Ростехом» в совместное предприятие с АФК «Система» в рамках сделки по созданию объединенной компании в области микроэлектроники. О создании холдинга было объявлено в 2017 году. В мае 2019 году глава «Ростеха» Сергей Чемезов на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта говорил, что государственно‑частное партнерство с компанией АФК «Система» создано.

РБК направил запрос в АФК «Система».

На сайте НИИЭТ указывается, что он производит интегральные микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, ВЧ- и СВЧ-транзисторы, а также программные и отладочные средства. При этом отмечается, что за годы существования НИИЭТ было разработано и освоено свыше 150 типономиналов мощных СВЧ-транзисторов и множество интегральных схем различного назначения.

Автор: Евгений Калюков
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