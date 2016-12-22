Воробьев потерял избирателей в районах «мусорных» протестов

Во всех районах Подмосковья, где проходили протесты против свалок и мусорных полигонов, результат действующего губернатора снизился по сравнению с предыдущими выборами

Андрей Воробьев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

РБК изучил результаты выборов губернатора Московской области и обнаружил, что во всех районах, где проходили «мусорные» протесты, результат губернатора Андрея Воробьева, который 9 сентября был избран на второй срок, снизился по сравнению с 2013 годом.

Сильнее всего процент голосов за Воробьева снизился в Волоколамске, где проходили акции за закрытие мусорного полигона «Ядрово».

Воробьев получил в Волоколамске на 57 п.п. меньше, чем в 2013 году. Если на прошлых выборах за него проголосовали 77% избирателей, то сейчас только 20%. Победу в этом районе одержал кандидат от КПРФ Константин Черемисов.

Воробьев получил на 49,9 п.п. меньше по сравнению с прошлыми выборами в Рузе, жители города выходили на протесты против сброса мусора в карьер рядом с деревней Морево. Результат ухудшился на 31 п.п. в Коломне (полигон «Воловичи») и Воскресенске (полигон у деревни Свистягино). На 27 п.п. меньше Воробьев получил в Клину, рядом с которым расположен полигон «Алексинский карьер».

Меньше всего результат голосования за Воробьева изменился в Балашихе, жители которой протестовали против свалки «Кучино». В 2013 году за Воробьева проголосовали 80,5% избирателей, а в 2018-м — 78,9%.

Всего РБК изучил результаты по 13 избирательным комиссиям, к которым относятся 16 населенных пунктов в Московской области, где проходили акции протеста против свалок и полигонов. Результат действующего губернатора ухудшился во всех из них — Волоколамске, Рузе, Тучково, Коломне, Воскресенске, Клину, Наро-Фоминске, Селятино, Серпухове, Дмитрове, Серебряных Прудах, Ногинске, с. Кудиново, Сергиевом Посаде, Электростали и Балашихе.

Вместе со снижением результатов Воробьева упала и явка избирателей. В 10 из 16 населенных пунктах, в которых проходили «мусорные» протесты, на участки пришло меньше жителей, чем в 2013 году. Сильнее всего явка снизилась в Волоколамске (на 11 п.п.), Дмитрове и Наро-Форминске (на 4 п.п.). Явка в Волоколамске в 2018 году составила 28%. На прошлых выборах она составляла 39%.

На прошедших 9 сентября выборах губернатора Подмосковья Андрей Воробьев получил 62,52%. Второе место занял кандидат от КПРФ Константин Черемисов с 12,99%, третье — представляющая «Альянс Зеленых» Лилия Белова с результатом 7,51%. На прошлых выборах в 2013 году Воробьев получил 78,94%.

Самые низкие результаты у Воробьева в Волоколамске (20,68%), в Серпуховском (33,78%) и Фрязинском районах (39,21%).​ Лучший результат у губернатора в Электрогорске (89,08%), Лосино-Петровском (85,27%) и Лы​ткарино (81,6%).