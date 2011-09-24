Премьер предложил ввести в РФ соцнорму потребления по ЖКХ

Премьер-министр РФ Владимир Путин предложил установить социальную норму потребления коммунальных услуг, в пределах которой цены на услуги ЖКХ не будут расти выше инфляции. Такое заявление он сделал, выступая на съезде "Единой России".

"Кто расточительно расходует воду и другие услуги, или имеет много квартир, тот будет платить больше", - сказал В.Путин. По его мнению, такая мера справедлива и подтолкнет к бережливости.

Накануне эта тема обсуждалась на одной из секций съезда "единороссов", посвященной проблемам ЖКХ. Ее участники предлагали ввести нормы потребления коммунальных ресурсов уже с 2013г.

Смысл предложения в том, чтобы установить определенный объем потребления воды, электроэнергии и других услуг ЖКХ в качестве нормы, и заморозить рост тарифов по этому объему на уровне инфляции. Превышение же нормы будет тарифицироваться по более высоким ценам.

Сторонники таких мер полагают, что для тех, кто не заботится об экономии электроэнергии, воды, тепла и потребляет коммунальные ресурсы сверх социальной нормы, тарифы должны быть более высокими. Эта норма не только позволит платить меньше за коммунальные ресурсы, но и будет способствовать энергосбережению, считают они. При этом ограничение роста цен на коммунальные ресурсы должно происходить с учетом темпа роста цен на газ и на электрическую энергию, в том числе закупаемую на свободном рынке, отмечается в сообщении Фонда ЖКХ.