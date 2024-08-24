Бастрыкин пожаловался Краснову на возвращение дела об избиении ветерана

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обжаловал в Генпрокуратуре решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела об избиении инвалида-ветерана боевых действий на Украине в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина с инвалидностью сделал замечание водителю, неправильно припарковавшему машину. В ответ тот и его знакомый «с целью убийства на почве ненависти по национальному признаку, а также в связи с участием потерпевшего в специальной военной операции» повалил потерпевшего на землю и избил. «В процессе избиения в общественном месте соучастники в грубой нецензурной форме высказывались о необходимости применения физического и сексуального насилия в отношении русских, а также участников специальной военной операции», — заявили в СК.

Фигурантам дела было предъявлено обвинение в покушении и «совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признакам национальности и принадлежности к определенной социальной группе». Дело было передано в прокуратуру.

Однако прокурор Василеостровского района Петербурга вернул его на дополнительное расследование, решив, что нападавших спровоцировал сам потерпевший. «Надзорное ведомство не приняло во внимание показания потерпевшего и его супруги, доверяя при принятии процессуального решения только показаниям обвиняемых», — считают в СК.

«Впоследствии эту же позицию заняли прокурор г.Санкт-Петербурга Мельник В.Д. и первый заместитель Генерального прокурора РФ Разинкин А.В. Председателем СК России Бастрыкиным А.И. данное решение обжаловано Генеральному прокурору РФ Краснову И.В.», — сказали там.

Материал дополняется

