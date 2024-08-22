Прокуратура вновь закрыла дело о задержании националистов в Петербурге

Прокуратура повторно закрыла возбужденное следователями СК дело против полицейских о незаконном задержании на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге членов националистического объединения «Русская община». Об этом РБК сообщили в правоохранительных органах.

Накануне СК повторно завел дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге — п. «г» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК, против полицейских, которые задержали активистов 19 августа. По версии следствия, правоохранители действовали «без законных оснований» и составили «фиктивные документы», а общественники хотели «выяснить причины происходящих на данном месте конфликтов в сфере такси».

«Фонтанка» тогда сообщила, что около 30 дружинников из «Русской общины» вступили в конфликт с несколькими дагестанцами, угрожали им и требовали уехать. Речь шла о деятельности в сфере перевозок такси. Приморский суд Санкт-Петербурга арестовал 12 активистов по статье о мелком хулиганстве, обвинив их в нарушении общественного порядка.

«Надзорное ведомство посчитало, что обстоятельства, на основании которых следственными органами принято решение о возбуждении уголовного дела, не нашли своего объективного подтверждения», — рассказали РБК в прокуратуре. В ведомстве также сочли «умозрительным» заключение следствия о том, что составленные полицейскими протоколы были фиктивными.

Это уже второе уголовное дело, заведенное после инцидента. Ранее «Русская община» пожаловалась на задержания главе СК Александру Бастрыкину. 20 августа он поручил завести дело о превышении должностных полномочий при задержании активистов и проверить «возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам».

Как сообщила «Фонтанка», прокуратура не нашла в материалах дела никакой конкретики и отменила его на следующий день.