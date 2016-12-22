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Россиян предупредили о вспышке «болезни легионеров» в Италии
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Россиян предупредили о вспышке «болезни легионеров» в Италии
Общество, 06:52
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Россиян предупредили о вспышке «болезни легионеров» в Италии

Роспотребнадзор предупреждает российских граждан о вспышке легионеллеза, также известного под названием «болезнь легионеров», в регионе Ломбардия на северо-западе Италии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По его данным, на 21 сентября число заболевших достигло 450 человек. У 43 из них диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями.

«Это вторая известная вспышка легионеллеза за летний период текущего года в Ломбардии. Предыдущая была зарегистрирована в июле месяце в городе Брессо», — отмечает Роспотребнадзор.​

Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе
Общество

По данным Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC), около 70% всех случаев легионеллеза, которые регистрируются в Европе, фиксируют в четырех странах: Германии, Испании, Италии и Франции. При этом, как уточняет надзорное ведомство, количество случаев легионеллеза на территории Европы ежегодно увеличивается.

Легионеллез или «болезнь легионеров» — сапронозное острое инфекционное заболевание, которое протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Кроме того, у заболевших легионеллезом возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.

Название болезни связано со вспышкой тяжелого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии, которое было выявлено у участников съезда Американского легиона, проходившего в 1976 году в Филадельфии. Тогда после съезда, в котором приняли участие более 4 тыс. легионеров, с одинаковыми симптомами к врачам обратились несколько сотен человек. Всего во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончались.

Теги: Роспотребнадзор , болезнь , Италия
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