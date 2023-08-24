Дети рассказали, на что копят деньги

Чаще всего дети копят на гаджеты и одежду, рассказали их родители. В основном они предпочитают хранить деньги в безналичной форме

Большинство детей в России делают накопления, следует из опроса «СберНПФ» и образовательной компании MAXIMUM Education. 75% родителей сообщили, что из дети откладывают деньги.

Опрос был проведен в августе среди 1,2 тыс. россиян из всех федеральных округов, у которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет.

В основном дети копят на гаджеты (33%), одежду (16%), подарки близким, путешествия и обучающие курсы (по 11%). Хранить деньги большинство (51%) предпочитают на родительской или специальной детской карте, еще 49% — наличными.

Более половины родителей рассказывают, как вести бюджет; инструкции по защите от мошенников получили 94% детей.

Деньги на карманные расходы дают 85% респондентов, большинство — до 1 тыс. руб. на неделю.

В 2021 году опрос Superjob показал, что, по мнению большинства россиян (55%), взрослые дети обязательно должны помогать своим родителям материально, 35% — если те находятся в тяжелом материальном положении. Среди респондентов, у кого есть родители, 22% старались поддерживать их финансово постоянно, а 36% делали это время от времени, по необходимости. У 18% опрошенных обратная ситуация: родители помогают им.