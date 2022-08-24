Правительство запустило новую программу реновации

Первыми регионами, которые получат средства из бюджета на снос и реконструкцию домов, станут Дагестан, Чечня, Севастополь, Санкт-Петербург и еще пять субъектов. Всего на программу реновации в 2022–2023 годах выделят 45 млрд руб.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство России запускает новую программу по расселению аварийного жилья, которая коснется домов, признанных непригодными для жизни на 1 января 2022 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

В 2022 году правительство выделит на снос или реконструкцию признанных ветхими домов 22,5 млрд руб., добавил он. Всего в 2022–2023 годах на программу из бюджета выделят 45 млрд руб.

«Они позволят переселить около 50 тыс. человек с почти 1 млн кв. м», — подчеркнули в правительстве.

Первыми средства получат девять регионов, которые до 1 мая завершили работу по расселению из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года. Среди них:

Дагестан;

Кабардино-Балкария;

Карачаево-Черкесия;

Чечня;

Магаданская область;

Сахалинская область;

Саратовская область;

Севастополь;

Санкт-Петербург.

«Благодаря этой дополнительной помощи они смогут обновить старый фонд общей площадью около 500 тыс. кв. м.», — отметили в кабмине, добавив, что это улучшит качество жизни более 26,5 тыс. человек.

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По словам Мишустина, уровень софинансирования расходов регионов из федерального бюджета составит около 60% и будет определяться с учетом их бюджетной обеспеченности.

Общая площадь ветхого и аварийного жилья в России (жилые дома с износом больше 65%) составляет, по разным оценкам, 100–136 млн кв. м или 7–8% от всех многоквартирных домов в стране, следует из доклада о стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, который был представлен в июне на заседании Госсовета.

В мае заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что столичные власти намерены увеличить темпы ввода жилья в рамках программы реновации и ускорить переселение жителей столицы.

В 2022 году расходы на эти цели составят 110 млрд руб. В 2021–2023 годах на реализацию программы было предусмотрено 300 млрд руб.

Бочкарев назвал рискованным затягивание реализации крупных городских программ, поскольку в этом случае сложно просчитать влияние разных экономических факторов на ход строительства.