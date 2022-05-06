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Власти Москвы в 2022 году направят на реновацию ₽110 млрд

Власти Москвы намерены увеличить темп строительства жилья в рамках программы реновации и ускорить переселение москвичей, заявил глава стройкомплекса столицы Андрей Бочкарев
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Власти Москвы намерены увеличить темпы ввода жилья в рамках программы реновации и ускорить переселение жителей столицы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В 2022 году расходы на программу составят 110 млрд рублей. В 2021-2023 годах на ее реализацию было предусмотрено 300 млрд рублей. 

«Даже в текущей экономической ситуации мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин ставит перед нами задачу не просто не снижать темпы реализации этой важной городской программы, но и нарастить их, по возможности ускорив переселение москвичей в новое жилье», — приводит слова Бочкарева пресс-служба стройкомплекса Москвы.

Он назвал рискованным затягивание реализации крупных городских программ, поскольку в этом случае сложно просчитать влияние разных экономических факторов на ход строительства.

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Бочкарев также заявил о необходимости скорректировать подход к реализации программы. «Необходимо создать резерв жилых площадей для ускорения хода программы, а также рассмотреть дополнительные источники ее финансирования», — сказал он.

Власти столицы уже приняли решение о строительстве дополнительных 8 млн кв. метров жилья в рамках программы, что позволит ускорить переселение и получить дополнительное финансирование за счет продажи части квартир.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации московского жилья в августе 2017 года. Она должна коснуться около 1 млн москвичей и завершиться в 2032 году. За 2021 год в рамках программы было построено 77 жилых домов (1,036 млн кв. м жилых площадей) и начато переселение 36 тыс. человек. В 2022 году планируется ввести около 1,4 млн кв. м жилья и начать переселение 37 тыс. человек. 

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Всего с начала программы новые квартиры по программе получили более 80 тыс. москвичей, из них 53,6 тыс. из них уже вручили ключи от квартир, а 29 тыс. находятся на разных этапах переезда, ранее говорил Бочкарев. В интервью РБК осенью 2021 года он говорил, что общие расходы на программу могут с учетом инфляции могут превысить 6 трлн рублей. 

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программа реновации Андрей Бочкарев переселение жилье Москва реновация
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