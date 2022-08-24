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Силуанов предложил передать Авиалесоохрану МЧС

Идея, по его словам, звучала из уст главы МЧС Александра Куренкова. Силуанов пояснил, что сейчас отсутствует единый механизм управления и ответственности за пожары: за населенные пункты отвечает МЧС, а за леса — Авиалесоохрана
Фото: Aviales.ru
Фото: Aviales.ru

Механизм ответственности за пожары необходимо скорректировать — в частности, передать Авиалесоохрану в ведение МЧС, заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании о ликвидации природных пожаров с президентом Владимиром Путиным (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

По его словам, такое предложение «было от [главы МЧС] Александра Вячеславовича [Куренкова]». Сейчас Авиалесоохрана подведомственна Рослесхозу, который, в свою очередь, подчиняется Минприроды. Государственное предприятие контролирует противопожарное состояние лесов.

«У нас Авиалесоохрана тушит леса. За населенные пункты отвечает МЧС. Федеральное или региональное МЧС — вводится в зависимости от срока пожаров, — пояснил Силуанов. — Здесь, получается, ответственность следующая: субъект смотрит, сколько горит по времени. Срок превышен — отвечает Российская Федерация. С другой стороны, МЧС не отвечает за леса, за это отвечает Авиалесоохрана». По мнению главы Минфина, необходимо создать единый механизм управления.

Путин призвал «как можно скорее» ликвидировать пожары в Рязанской области
Общество

Путин на совещании призвал как можно скорее ликвидировать пожары в Рязанской области и минимизировать их последствия. Он добавил, что накануне попросил премьер-министра Михаила Мишустина посетить пострадавшие от пожаров регионы.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков доложил главе государства, что, «если не вмешаются какие-то новые природные факторы», пожар локализуют за два-три дня и ликвидируют за одну-две недели. По словам Малкова, площадь активного горения сейчас составляет около 180 га. В тушении участвуют 9,5 тыс. человек, семь самолетов и восемь вертолетов, процесс затрудняет сильный ветер и жара. По оценке «Гринписа», площадь пожара в регионе 17 августа составляла около 3,3 тыс. га.

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22 августа местные власти ввели режим ЧС. На задымление жаловались жители Москвы и Подмосковья, после этого столичные власти отправили в Рязанскую область пожарных и технику.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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