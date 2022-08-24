«Известия» узнали о планах властей разрешить продажу алкоголя на верандах
Минфин концептуально поддержал инициативу сенатора Андрея Кутепова, который ранее предложил снять ограничение на продажу алкоголя на летних верандах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект заключения министерства, а также на источник в Минпромторге.
По данным издания, Кутепов предложил разрешить продажу спиртного в летних кафе и на террасах по всей стране. Речь о верандах, примыкающих к стационарным заведениям общепита, у которых есть лицензия на продажу напитков с градусом. «Указанная инициатива концептуально поддерживается», — сказано в подготовленном Минфином проекте заключения.
В настоящее время документ проходит согласование, его разослали по ведомствам, пишут «Известия».
Хотя в целом в Минфине поддержали идею, там высказали замечание к проекту, отметив, что автор использовал термин, которого нет в законодательстве. Кутепов определил веранды и террасы как «оборудованную площадку, временно примыкающую к стационарным объектам общественного питания». «После редакционной доработки законопроекта министерство будет готово его поддержать», — добавили в ведомстве.
Источник в Минпромторге сказал изданию, что в ведомстве тоже концептуально поддерживают предложение сенатора.
В Минздраве «Известиям» заявили, что законопроект в ведомство еще не поступал, однако выступили против него. «Послабление антиалкогольных мер, направленных на охрану здоровья граждан, может негативно сказаться на достижении национальной цели — увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан России до 78 лет к 2030 году», — отметили в министерстве.
На сегодняшний день федеральное законодательство запрещает рестораторам подавать спиртное на летних верандах, алкоголь можно реализовывать лишь в заведении с площадью не менее 50 кв. м. Нелегальные продажи в летних кафе чреваты для юридических лиц штрафом в 200–300 тыс. руб. или лишением лицензии (ст. 14.16 КоАП).
В то же время еще в начале мая правительство Москвы до конца года сняло запрет на продажу алкоголя на летних верандах при ресторанах и кафе. В рамках эксперимента было разрешено продавать алкоголь крепостью до 16% в подведомственных департаменту культуры столицы музеях и концертных залах, а также в спортивных сооружениях.
Кроме этого, в апреле мэр Москвы Сергей Собянин также разрешил владельцам кафе и ресторанов в столице не демонтировать летние веранды по окончании сезона. «По просьбам владельцев кафе разрешили не проводить демонтаж летних веранд по окончании нынешнего сезона. Не всех, конечно, а только тех, которые зимой никому не будут мешать — примерно 200 конструкций», — указывал он.
Так, чтобы избежать демонтажа веранда должна располагаться на:
- дворовых территориях нежилых зданий;
- частных земельных участках;
- на внешних поверхностях зданий;
- в городских парках.