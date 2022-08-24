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«Известия» узнали о планах властей разрешить продажу алкоголя на верандах

«Известия»: власти могут разрешить продажу алкоголя на летних верандах по всей России
В настоящее время в рамках эксперимента алкоголь на летних верандах разрешено продавать только в Москве. По данным «Известий», Минфин и Минпромторг «концептуально поддержали» распространение практики на всю территорию России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин концептуально поддержал инициативу сенатора Андрея Кутепова, который ранее предложил снять ограничение на продажу алкоголя на летних верандах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект заключения министерства, а также на источник в Минпромторге.

По данным издания, Кутепов предложил разрешить продажу спиртного в летних кафе и на террасах по всей стране. Речь о верандах, примыкающих к стационарным заведениям общепита, у которых есть лицензия на продажу напитков с градусом. «Указанная инициатива концептуально поддерживается», — сказано в подготовленном Минфином проекте заключения.

В настоящее время документ проходит согласование, его разослали по ведомствам, пишут «Известия».

Хотя в целом в Минфине поддержали идею, там высказали замечание к проекту, отметив, что автор использовал термин, которого нет в законодательстве. Кутепов определил веранды и террасы как «оборудованную площадку, временно примыкающую к стационарным объектам общественного питания». «После редакционной доработки законопроекта министерство будет готово его поддержать», — добавили в ведомстве.

Источник в Минпромторге сказал изданию, что в ведомстве тоже концептуально поддерживают предложение сенатора.

В Минздраве «Известиям» заявили, что законопроект в ведомство еще не поступал, однако выступили против него. «Послабление антиалкогольных мер, направленных на охрану здоровья граждан, может негативно сказаться на достижении национальной цели — увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан России до 78 лет к 2030 году», — отметили в министерстве.

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Власти Москвы разрешили продавать алкоголь на летних верандах
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

На сегодняшний день федеральное законодательство запрещает рестораторам подавать спиртное на летних верандах, алкоголь можно реализовывать лишь в заведении с площадью не менее 50 кв. м. Нелегальные продажи в летних кафе чреваты для юридических лиц штрафом в 200–300 тыс. руб. или лишением лицензии (ст. 14.16 КоАП).

В то же время еще в начале мая правительство Москвы до конца года сняло запрет на продажу алкоголя на летних верандах при ресторанах и кафе. В рамках эксперимента было разрешено продавать алкоголь крепостью до 16% в подведомственных департаменту культуры столицы музеях и концертных залах, а также в спортивных сооружениях.

Кроме этого, в апреле мэр Москвы Сергей Собянин также разрешил владельцам кафе и ресторанов в столице не демонтировать летние веранды по окончании сезона. «По просьбам владельцев кафе разрешили не проводить демонтаж летних веранд по окончании нынешнего сезона. Не всех, конечно, а только тех, которые зимой никому не будут мешать — примерно 200 конструкций», — указывал он.

Так, чтобы избежать демонтажа веранда должна располагаться на:

  • дворовых территориях нежилых зданий;
  • частных земельных участках;
  • на внешних поверхностях зданий;
  • в городских парках.
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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
веранды алкоголь Минфин Минпромторг
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