NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Астронавта Энн МакКлейн заподозрили в том, что она незаконно следила за своей экс-супругой с Международной космической станции. По данным NYT, это первое преступление, совершенное в космосе

Энн МакКлейн (Фото: Shamil Zhumatov / Reuters)

Бывшая сотрудница Военно-воздушных сил США американка Саммер Уорден подала жалобу в управление Генерального инспектора НАСА, обвинив свою экс-супругу астронавта Энн МакКлейн в краже личных данных и незаконном доступе к своим банковским счетам. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT). По данным издания, за своей экс-супругой астронавт МакКлейн следила с Международной космической станции (МКС).

Как отмечает NYT, Уорден обратилась в банк с целью выяснить, с каких компьютеров были осуществлены попытки доступа к ее банковскому счету. В итоге банк установил, что один из компьютеров зарегистрирован в НАСА.

МакКлейн признала, что получила доступ к банковскому счету Уорден из космоса. При этом она настаивала, что просто следила за движением финансов, которые, по ее словам, продолжали оставаться совместными, пишет издание со ссылкой на ее адвокатов. «Она категорически отрицает, что сделала что-то ненадлежащее», — сказал ее адвокат Расти Хардин. Он добавил, что его подзащитная «полностью сотрудничает» со следствием.

В настоящее время управление Генерального инспектора НАСА разбирается в обстоятельствах произошедшего. На прошлой неделе Макклейн, вернувшаяся на Землю еще в январе, дала показания генеральному инспектору НАСА. Она утверждает, что просто делала то, что всегда делала с разрешения Уорден, чтобы убедиться, что финансы семьи в порядке.