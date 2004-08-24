Хвостатый ребенок принес семье удачу

Новорожденная камбоджийская девочка, которая появилась на свет с десятисантиметровым «хвостом», неожиданно принесла достаток и благополучие своей бедной семье. Сотни людей со всей округи стекаются к дому ее родителей, чтобы за плату взглянуть на необычного ребенка и принести ему дары.

Позвоночник новорожденной девочки из отдаленного селенья в районе Свай Шрум намного длиннее нормы, в результате чего и образовался нехарактерный для человека выступ на копчике в виде хвоста. В остальном же девочка, которой еще не дали имя, абсолютно здорова.

Необычный ребенок родился в очень бедной семье. Зато теперь родителям малышки не на что жаловаться – местные жители толпами идут посмотреть на девочку с хвостом, причем, не с пустыми руками. Некоторые посетители предлагали до 2000 риелей (около 50 центов) за то, чтобы краем глаза взглянуть на чудо-ребенка. Многие местные жители зажигают палочки ладана, чтобы воскурить фимиам богам и попросить у них удачи для новорожденной.

Как утверждает мать девочки Сок Мао, когда она была беременная, ей приснился сон, в котором какой-то старик принес ей «маленькую обезьянку» и сказал, что ребенок, когда вырастет, обязательно принесет ей удачу.

Камбоджийцы отличаются крайней суеверностью, особенно в сельской местности, где буддизм тесно переплетается с анимизмом – верой в духов.

по материалам AFP