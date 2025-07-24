Мишустин уволил Михаила Гусмана с поста первого замгендиректора ТАСС

Михаил Гусман (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана с должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Гендиректор агентства Андрей Кондрашов поблагодарил Гусмана «за все 30 лет его неустанной работы в ТАСС».

Михаил Гусман — журналист, радио- и телеведущий, занимал пост первого замгендиректора информационного агентства ТАСС с 1999 года. Младший брат режиссера и телеведущего Юлия Гусмана.

Гусману — 75 лет. С 2000 года ведет телевизионный цикл «Формула власти», автором которого и является. Также возглавляет российский комитет международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, состоит в Межправительственном совете этой организации по вопросам информации и коммуникациям (IPDC) и комиссии России по делам ЮНЕСКО.

Гусман имеет звания «Заслуженный работник культуры России» (2001) и «Заслуженный журналист России» (2018).

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