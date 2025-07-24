Мишустин уволил Михаила Гусмана с поста первого замгендиректора ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин уволил первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана с должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
Гендиректор агентства Андрей Кондрашов поблагодарил Гусмана «за все 30 лет его неустанной работы в ТАСС».
Михаил Гусман — журналист, радио- и телеведущий, занимал пост первого замгендиректора информационного агентства ТАСС с 1999 года. Младший брат режиссера и телеведущего Юлия Гусмана.
Гусману — 75 лет. С 2000 года ведет телевизионный цикл «Формула власти», автором которого и является. Также возглавляет российский комитет международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, состоит в Межправительственном совете этой организации по вопросам информации и коммуникациям (IPDC) и комиссии России по делам ЮНЕСКО.
Гусман имеет звания «Заслуженный работник культуры России» (2001) и «Заслуженный журналист России» (2018).
Материал дополняется
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ