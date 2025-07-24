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Бывшего вице-губернатора Челябинской области отправили в СИЗО

Бывшего вице-губернатора Челябинской области Богашова отправили в СИЗО
Басманный суд отправил под арест бывшего замгубернатора Челябинской области Богашова по делу о превышении полномочий. По данным следствия, он и другие фигуранты организовали незаконное строительство в резиденции губернатора
Александр Богашов
Александр Богашов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова в СИЗО до 22 сентября. Соответствующее решение принял судья Тимур Вахрамеев, передает корреспондент РБК из зала суда.

По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме. О необходимости закрытия процесса из-за потенциального разглашения тайны ходатайствовал следователь.

По версии следствия, бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов, действуя в сговоре с другими фигурантами дела, превысил должностные полномочия (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет заключения.

Следователи полагают, что Богашов причастен к организации незаконного строительства оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора. Работы, по данным обвинения, велись через аффилированную строительную компанию, директору которой обвиняемые давали указания. Стоимость объекта, как утверждается, превысила 50 млн руб. Для легализации происходящего, считает следствие, фигуранты обеспечили формальный документооборот, позволяющий скрыть характер и объемы фактических работ.

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Александр Богашов

Богашов и два других фигуранта дела — действующие управделами губернатора и правительства Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов — были задержаны 23 июля. Богашова задержали в Москве, а Менжинский и Белоусов были задержаны в Челябинске. В момент задержания Богашов занимал пост заместителя директора департамента в центральном офисе ПАО «НОВАТЭК» в Москве. Оперативные мероприятия проводили сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно со следователями центрального аппарата Следственного комитета.

Ходатайство об аресте Менжинского и Белоусова также рассмотрит Басманный суд. Вопрос об аресте Белоусова будет рассматриваться в закрытом режиме. Об этом просил следователь, однако сам подсудимый и его адвокат были против, передает корреспондент РБК.

Что известно о фигурантах дела

Александру Богашову 35 лет. Он начал работать в Челябинской области в 2019 году. Сначала был министром имущества областного правительства, а с июля 2022-го до сентября 2024 года был заместителем губернатора Алексея Текслера. Из области он вернулся в Москву, на пост замруководителя одного из департаментов ПАО «НОВАТЭК».

Эльдару Белоусову 37 лет. В ноябре 2020 года он был назначен заместителем министра имущества Челябинской области. В декабре 2022 года занял пост министра имущества региона.

Роману Менжинскому 53 года. В должности управделами губернатора и правительства он работает с июля 2020 года. До переезда в Челябинск работал в Кольской горно-металлургической компании и в организациях, подведомственных Минэнерго.

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Челябинская область Басманный суд превышение полномочий уголовное дело арест
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