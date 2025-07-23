ФСБ задержала в Челябинске нескольких высокопоставленных чиновников

Александр Богашов (Фото: Государственный университет управления)

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области и Центрального аппарата Следственного комитета задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова, а также действующего министра имущества области Эльдара Белоусова и управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Ранее об их задержании сообщило агентство Ura.ru.

По версии следствия, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн руб.

Богашев сейчас является замруководителя департамента ПАО «Новатэк»

Материал дополняется.