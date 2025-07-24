МВД приступило к выдворению семьи мигрантов из-за изнасилования девочки

МВД в Калужской области взяло на контроль выдворение из страны родственников-мигрантов из-за изнасилования девочки двумя подростками, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канал.

Сотрудники региональной полиции и миграционная служба выясняют обстоятельства нахождения в России подростков и их родителей.

«Те, кто находился в нашей стране с нарушением миграционного законодательства России, привлечены к административной ответственности, предусматривающей выдворение», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кроме этого, им ограничат въезд в Россию в будущем. По делу также завели уголовное дело. Высылку отложат только тем мигрантам, которые получат роль в уголовном деле (подозреваемый/обвиняемый).

Пока родители подозреваемых находятся в Центре временного содержания иностранных граждан, а подростки в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

О том, что мальчики десяти и одиннадцати лет, дети граждан Таджикистана, совершили действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района, сообщил накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Инцидент произошел, когда дети вместе гуляли, отметили в МВД. Потерпевшая еще не достигла четырнадцати лет. Следователи сразу обратили внимание, что задержанные взрослые находились в регионе «с нарушением установленного порядка пребывания», отметил тогда Шапша.