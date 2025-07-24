Появились фото с места крушения Ан-24 в Приамурье
Дальневосточная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале опубликовала фотографии с места крушения Ан-24 в Приамурье. На кадрах видно, что часть обломков самолета все еще горит.
«Работники Тындинской транспортной прокуратуры и правоохранительных органов работают на месте крушения», — говорится в сообщении ведомства.
Ан-24 компании «Ангара» на рейсе Хабаровск — Благовещенск — Тында пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки обнаружили в 15 км от места назначения.
На борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК России официально заявил, что никто из них не выжил при крушении.
В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц.
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