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Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листов

Минздрав разработал новый порядок оформления листов нетрудоспособности. Главное нововведение касается россиян, часто оформляющих больничный. Если за полгода больничный оформлялся четыре раза, врач должен обратиться к медкомиссии
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Лечащий врач должен будет обратиться к врачебной комиссии, если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения пациента, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более. Проект изменений в приказ об условиях формирования листков нетрудоспособности разработал Минздрав России.

По оценкам ведомства, новый порядок оформления больничных листов позволит выявлять причины длительного состояния нетрудоспособности пациентов и повысит эффективность оказания медпомощи. Исключения предусмотрены:

  • в случае ухода за больным ребенком и другими членами семьи;
  • медицинской реабилитации;
  • получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях (ВИЧ, гепатит В и С, злокачественные новообразования, сахарный диабет и др.);
  • получения гражданами медицинской помощи при заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии (диализа).

В Минздраве отметили, что частое оформление больничных может говорить о необходимости проведения более углубленной оценки состояния здоровья пациента. Главная задача врачебной комиссии в этой ситуации — выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка необходимого плана лечения и профилактики.

Согласно анализу Социального фонда, нововведения затронут только 1% от общего количества оформленных россиянами листков нетрудоспособности. В Минздраве полагают, что такой подход позволит не только выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии, но и «возвращать к профессиональной деятельности», людей из так называемой «групп риска» по угрозе развития отдельных заболеваний.

Согласно российскому законодательству, листок нетрудоспособности гарантирует работнику компенсацию, которая оплачивается из Фонда пенсионного и социального страхования. Размер пособия по нетрудоспособности зависит от стажа и среднего заработка. В 2025 году за один день на больничном предусмотрена выплата до 5 673 руб.

С 2022 года выдача больничных листков осуществляется в электронном виде. Лечащий врач может открыть больничный лист на 15 дней без участия врачебной комиссии, минимального срока при этом нет. Если на выздоровление нужно больше времени, то больничный лист продлевают, но уже только через врачебную комиссию.

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