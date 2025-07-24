В Петербурге раскрыли состояние раненных лучником женщин
В Петербурге две сотрудницы предприятия при НИИ, которых накануне мужчина ранил лучными стрелами, находятся в реанимации. По данным «Фонтанки», одна пострадавшая в тяжелом, другая — в крайне тяжелом состоянии.
Как пишет издание, мужчина, ранее привлекавшийся за хулиганство, до этого сбежал с завода в обход турникета и его пропуск заблокировали. Когда он вернулся на работу, то не смог пройти — из-за этого, по предварительным данным, возник конфликт на проходной.
Мужчина из личной неприязни вонзил стрелы в сотрудниц пропускного поста на проходной предприятия в Выборгском районе — он ранил в живот 51-летнюю начальницу смены группы и 65-летнюю дежурную.
Мужчину задержали. Возбужденно дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство двух лиц. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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