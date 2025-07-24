СК объяснил, зачем мужчина в Петербурге «вонзил лучные стрелы» в женщин

В Санкт-Петербурге мужчина из личной неприязни «вонзил лучные стрелы» в сотрудниц пропускного поста на проходной предприятия в Выборгском районе, сообщает пресс-служба Следственного комитета города. Его задержали.

Инцидент произошел днем 23 июля. У задержанного завязался конфликт между сотрудницами и работником поста.

«Мужчина на почве личной неприязни вонзил в них лучные стрелы, после чего скрылся. Потерпевшим оказана своевременная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Его задержали и доставили в отдел. Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. На мужчину завели дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство двух лиц. Мужчине может грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне в Невском районе у 53-летнего мужчины избили на улице и отобрали пакет с 7,3 млн руб. Его доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами, переломом костей носа и ссадинами с ушибами.

Нападавшего задержали спустя три часа, в его автомобиле марки Dodge нашли три пластины с русским и белорусскими номерами, денег в салоне не было. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.