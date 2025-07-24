Назвали дату ремонта шлюза, из-за которого приостановили суда на Волге
Восстановительные работы на Городецком гидроузле на Волге в Нижегородской области, где из-за повреждения шлюзов приостановлено судоходство, завершатся 26 июля, сообщила пресс-служба Минтранса. После этого судоходство возобновится.
Сроки завершения восстановительных работ были определены по итогам обследования обрушившегося оголовка — бетонной перемычки, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16, уточнили в ведомстве. После того как препятствие устранят, Ространснадзор проведет проверку безопасности — камеру заполнят водой и проведут тестовые запуски.
Обрушение оголовка камеры шлюзов 15–16, которое привело к затоплению строящейся камеры шлюза 15А, произошло утром 22 июля. Накануне подводную часть аварийного оголовка обследовали водолазы. Специалисты демонтировали надводную часть — сейчас она полностью срезана. Грунтовая перемычка, по которой к шлюзу будет подъезжать дополнительная техника, отсыпана на 95%, уточнили в Минтрансе.
С 23 по 25 июля через узел планировалось провести 14 пассажирских судов. Все теплоходы уже изменили направление своего движения, также была организована доставка части туристов до места назначения наземным транспортом. Сейчас ведомство вместе с представителями туроператоров и судоходных компаний обсуждает компенсации пассажирам.
В ожидании шлюзования на рейдах сейчас остаются 57 грузовых судов общим грузом на борту свыше 100 тыс. т. В Минтрансе отметили, что связь с их капитанами поддерживает Росморречфлот. «Ресурсов достаточно, все вопросы решаются в рабочем порядке», — добавили в ведомстве.
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