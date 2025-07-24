 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Назвали дату ремонта шлюза, из-за которого приостановили суда на Волге

Ремонт на шлюзе, из-за которого приостановили суда на Волге, закончат 26 июля
Авария на Городецком узле произошла 22 июля. В ходе демонтажных работ обрушилась камера шлюза, судоходство на участке было приостановлено. По данным Минтранса, восстановительные работы завершатся 26 июля
Городецкий гидроузел
Городецкий гидроузел (Фото: ФКУ «Ространсмодернизация»)

Восстановительные работы на Городецком гидроузле на Волге в Нижегородской области, где из-за повреждения шлюзов приостановлено судоходство, завершатся 26 июля, сообщила пресс-служба Минтранса. После этого судоходство возобновится.

Сроки завершения восстановительных работ были определены по итогам обследования обрушившегося оголовка — бетонной перемычки, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16, уточнили в ведомстве. После того как препятствие устранят, Ространснадзор проведет проверку безопасности — камеру заполнят водой и проведут тестовые запуски.

Обрушение оголовка камеры шлюзов 15–16, которое привело к затоплению строящейся камеры шлюза 15А, произошло утром 22 июля. Накануне подводную часть аварийного оголовка обследовали водолазы. Специалисты демонтировали надводную часть — сейчас она полностью срезана. Грунтовая перемычка, по которой к шлюзу будет подъезжать дополнительная техника, отсыпана на 95%, уточнили в Минтрансе.

Авария на Городецком гидроузле парализовала движение теплоходов по Волге
Общество

С 23 по 25 июля через узел планировалось провести 14 пассажирских судов. Все теплоходы уже изменили направление своего движения, также была организована доставка части туристов до места назначения наземным транспортом. Сейчас ведомство вместе с представителями туроператоров и судоходных компаний обсуждает компенсации пассажирам.

В ожидании шлюзования на рейдах сейчас остаются 57 грузовых судов общим грузом на борту свыше 100 тыс. т. В Минтрансе отметили, что связь с их капитанами поддерживает Росморречфлот. «Ресурсов достаточно, все вопросы решаются в рабочем порядке», — добавили в ведомстве.

Назвали дату ремонта шлюза, из-за которого приостановили суда на Волге
Video

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Минтранс Волга Нижегородский гидроузел восстановительные работы судоходство
Материалы по теме
Минтранс создал оперштаб из-за повреждения шлюзов на Городецком гидроузле
Общество
На Беломорканале восстановили судоходство после аварии
Общество
Росприроднадзор сообщил о загрязнении Волги нефтепродуктами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
Reuters узнал, как указ Путина о портах повлиял на поставки нефти Политика, 14:27
Acura снимет с производства единственный седан Авто, 14:26
При пожаре в ТЦ в Ростовской области погибла женщина Общество, 14:25
Власти рассказали об итогах первого за 3 месяца визита Пашиняна в Россию Политика, 14:23
На торги выставили усадьбу сына «шоколадного короля». Как она выглядит Недвижимость, 14:21
В администрацию Химок пришли с обысками Политика, 14:16
ЦБ Турции снизил ставку до уровня 43% годовых Инвестиции, 14:09
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
РФС решил через суд взыскать с футбольного клуба «Томь» более ₽41 млн Спорт, 14:04
Назвали дату ремонта шлюза, из-за которого приостановили суда на Волге Общество, 14:02
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
При крушении Ан-24 погиб хирург, летевший к своей внучке Общество, 13:53
Где разбился Ан-24. Карта Общество, 13:53
ЦБ упростит переводы бумаг между депозитариями с осени 2026 года Инвестиции, 13:52
Путин на прощании с главой Верховного суда Ириной Подносовой. Фото Политика, 13:50