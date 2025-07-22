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Авария на Городецком гидроузле парализовала движение теплоходов по Волге

Из-за рухнувшего шлюза на Городецком гидроузле на Волге остановились суда

Авария на Городецком гидроузле парализовала движение теплоходов по Волге
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Городецкий гидроузел на Волге закрыли для грузовых и пассажирских судов из-за аварии на шлюзе во вторник, 22 июля, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Там отметили, что «шлюзование и движение судов» остановлено временно.

«В дневное время в Нижегородской области на реке Волге при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле произошло нарушение целостности камеры шлюза № 15А», — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в результате ЧП на шлюзе никто не пострадал.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) уточнили, что в 11:00 мск произошло «обрушение оголовка камеры шлюзов №15–16», которое вызвало «затопление строящейся камеры шлюза 15А».

После завершения обследование поврежденного участка будет принято решение, как обеспечить безопасность навигации и продолжить восстановительные работы, добавили в Росморречфлоте.

На Беломорканале восстановили судоходство после аварии
Общество
Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

По информации филиала ПАО «РусГидро» — Нижегородской ГЭС, происшествие не сказалось на работе напорных гидротехнических сооружений гидроузла и работе гидроэлектростанции, передает «РБК Нижний Новгород».

Один из пассажиров застрявшего в Горьковском водохранилище теплохода записал для соцсетей видео с борта судна и рассказал, что их собираются эвакуировать и отправить в Нижний Новгород на автобусах.

«КП-Нижний Новгород» напоминает, что в этом году началась модернизация Городецкого гидроузла. Ее должны были проводить без остановки судоходства и завершить в следующем году.

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Денис Малышев
Нижегородская область судоходство Нижегородский гидроузел
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