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Катастрофа Ан-24 под Тындой ,  
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Разбившийся Ан-24 был участником четырех зафиксированных авиапроисшествий

ТАСС: разбившийся Ан-24 был участником четырех зафиксированных авиапроисшествий
Сюжет
Катастрофа Ан-24 под Тындой

Потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 за годы своей эксплуатации был участником четырех авиационных инцидентов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росавиации.

Самый крупный из них произошел в 2018 году. Тогда самолет получил повреждения после того, как выкатился за пределы рулежной дорожки в Иркутской области, задел мачту освещения и повредил левое крыло. На борту было 24 человека, никто не пострадал.

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Также агентство сообщило, что данные об инцидентах с участием борта в разное время были опубликованы в телеграм-канале Aviaincident.

Так, 3 апреля 2022 года сработала система предупреждения о сближении с лайнером авиакомпании S7. 19 мая того же года самолет вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности генератора. А 6 марта 2025 года экипаж при выполнении рейса запросил возвращение на стоянку после отказа одного из радиокомплектов.

Самолет Ан-24 разбился 24 июля 2025 года на подлете к Тынде. По словам губернатора Василия Орлова, на борту самолета находились 43 пассажира — из них пятеро детей — и шесть членов экипажа.

Разбившийся Ан-24 был участником четырех зафиксированных авиапроисшествий
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Александра Озерова
Ан-24 авиакатастрофа самолет инцидент Амурская область
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