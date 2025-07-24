Видео с места поисков разбившегося Ан-24 в Амурской области
Появились кадры из Тынды, где нашли разбившийся самолет Ан-24. Обломки обнаружили во время поисково-спасательной операции, которую проводили с привлечением вертолета Ми-8.
На борту находились 49 человек, включая членов экипажа. По предварительным данным, никто не выжил, пишут ТАСС и «РИА Новости».
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