Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области на поиски Ан-24

Самолет Ан-24 (Фото: Сергей Камшилин / Shutterstock)

Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области на поиски пропавшего пассажирского Ан-24, сообщил амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.

Самолет не подавал сигналов о проблеме в воздухе, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Самолет летел из Благовещенска в Тынду. На борту находилось 43 человека, включая 5 детей и 6 членов экипажа, сообщил губернатор Василий Орлов.

«Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства», — написал он в телеграм-канале.