Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области на поиски Ан-24
Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области на поиски пропавшего пассажирского Ан-24, сообщил амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.
Самолет не подавал сигналов о проблеме в воздухе, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Самолет летел из Благовещенска в Тынду. На борту находилось 43 человека, включая 5 детей и 6 членов экипажа, сообщил губернатор Василий Орлов.
«Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства», — написал он в телеграм-канале.
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