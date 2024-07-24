 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Toyota военного в Москве сразу после взрыва. Видео

Появились кадры с машиной в Москве сразу после взрыва

Toyota военного в Москве сразу после взрыва. Видео
Video

Сразу после взрыва водитель машины Toyota перевязывал себя. Это видно на кадрах, которые сняли очевидцы. На видео видна машина — взрывом у нее выбило окна, открыло двери. Видны повреждения у стоящих рядом автомобилей. Из-за взрыва сработали сигнализации у других машин.

Взрыв произошел утром 24 июля. Во внедорожнике Toyota находился офицер Минобороны Андрей Торгашев. В машине взорвался неизвестный предмет, который был установлен в автомобиле, сообщили в полиции. После взрыва водителя госпитализировали. Силовики, в частности, рассматривают версию попытки заказного убийства.

В Москве взорвался автомобиль
Общество
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Теги
Toyota Москва взрыв легковые автомобили
Материалы по теме
В Москве взорвался автомобиль
Общество
«Ъ» узнал, что пострадавшим при взрыве в Москве оказался офицер ГРУ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
Сырский заявил о невозможности создания новых бригад ВСУ без мобилизации Политика, 11:22
В одесском Измаиле ударом повреждена портовая инфраструктура Политика, 11:13
Число погибших при крушении самолета в Непале достигло 18 Общество, 11:13
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирам РБК и Яндекс Go, 11:10
BNPL-сервис «Долями» стал доступен на смарт-терминалах АТОЛ РБК Компании, 11:05
Роман Ротенберг включил в штаб хоккейного СКА чемпиона мира по дзюдо Спорт, 11:04
Момент взрыва машины военного в Москве. Видео Общество, 10:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД рассказал о спасении россиян с затонувшего судна в Атлантике Общество, 10:50
Не дать промотать наследство. Как личные фонды помогут сохранить активы Pro, 10:46
The Dossier узнал о проблемах со здоровьем Байдена в Лас-Вегасе Политика, 10:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:45
Toyota военного в Москве сразу после взрыва. Видео Общество, 10:44
Минтруд предложил увеличить МРОТ в 2025 году до более чем ₽22 тыс. Общество, 10:42
Командир разбившегося в Непале самолета смог выжить Общество, 10:34