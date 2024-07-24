Toyota военного в Москве сразу после взрыва. Видео

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Сразу после взрыва водитель машины Toyota перевязывал себя. Это видно на кадрах, которые сняли очевидцы. На видео видна машина — взрывом у нее выбило окна, открыло двери. Видны повреждения у стоящих рядом автомобилей. Из-за взрыва сработали сигнализации у других машин.

Взрыв произошел утром 24 июля. Во внедорожнике Toyota находился офицер Минобороны Андрей Торгашев. В машине взорвался неизвестный предмет, который был установлен в автомобиле, сообщили в полиции. После взрыва водителя госпитализировали. Силовики, в частности, рассматривают версию попытки заказного убийства.