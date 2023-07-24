Россияне назвали главными страхами мятеж, диверсии и нашествие шелкопряда

В постах и комментариях интернет-пользователей в несколько раз чаще встречалось упоминание ЧВК «Вагнер» и непарного шелкопряда, чем это делали СМИ. При этом эксперты сочли «псевдотревожностями» темы ядерной угрозы и наводнений

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Главным источником страхов россиян второй квартал подряд стала диверсионная деятельность, следует из результатов исследования коммуникационной компании КРОС, пишет «Коммерсантъ».

Так, в начале 2023-го связанный с диверсионной деятельностью индекс тревожности равнялся 683,4 медиаюнга (применяемая экспертами единица воспроизводства тревоги), но к середине года он поднялся до 1584,8 медиаюнга. Основным событием, сформировавшим опасения, стала атака беспилотников на Москву 30 мая.

Исследователи ранжируют страхи жителей страны на основании анализа новостей СМИ («медиаиндекс»), а также публикаций и комментариев в социальных сетях («соцмедиаиндекс»). Общий индекс показывает масштаб каждой темы, а индекс «приживаемости» — насколько сильно она взволновала рядовых интернет-пользователей. Если же тема активно распространяется в СМИ, но не пользуется популярностью в соцсетях, то эксперты относят ее к «псевдострахам».

В рейтинге по суммарному индексу тревожности второе место заняли действия ЧВК «Вагнер» (1158,2 медиаюнга). Исследователи отметили, что быстрое разрешение ситуации породило в интернете распространи конспирологических теорий, которые поспособствовали увеличению тревожности. Третье место заняли стихийные бедствия (549,5 медиаюнга). Следующие пункты рейтинга расположились таким образом:

Контрнаступление Украины (532,3);

Рост ядерной угрозы (414,2);

Пищевые и алкогольные отравления (132,4);

Вопросы призыва и мобилизации (132,3);

Нападения бродячих собак (120,4);

Нашествие непарного шелкопряда и других вредителей (56);

Ущемлением российского спорта на международной арене (35,8).

При этом лидером по количеству откликов в интернете стали действия ЧВК «Вагнер», их обсуждали в 4,6 раз активнее, чем в СМИ. Второе место занял непарный шелкопряд, о вредителе интернет-пользователи писали в 1,7 раз чаще журналистов. Кроме того, подробно освещаемые в СМИ пожары и наводнения не вызвали сопоставимое количество упоминаний среди интернет-пользователей, их авторы исследования отнесли к «псевдотревожностям» вместе с проблемами российского спорта и ростом ядерной угрозы.

В конце прошлого года большинство россиян связывало наступающий 2023-й с какими-либо опасениями, не имело страхов только 8% опрошенных, выяснили экспертами Аналитического центра НАФИ совместно со Страховым Домом ВСК. Основными страхами стала боязнь заболеть тяжелой болезнью (27%), утрата доходов (27%), а также увеличить расходы из-за инфляции и роста цен (29%).