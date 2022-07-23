Летевший в Сочи самолет перенаправили в Минводы из-за непогоды
Самолет, следовавший из Тюмени в Сочи, по решению командира ушел в аэропорт Минеральных Вод из-за непогоды, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на оператора местных аэропортов компанию «Аэродинамика».
«По погодным условиям командир воздушного судна а/к Ямал, следовавшего по маршруту Тюмень — Сочи, принял решение уйти на запасной аэропорт в Минеральные Воды, в настоящий момент погодные условия не препятствуют выполнению рейсов», — сказано в сообщении.
По данным оператора, рейс после посадки в Минводах, вернулся в Сочи в 11.22 мск.
РБК обратился за комментариями в пресс-службы авиакомпании «Ямал», аэропортов Сочи и Минеральные Воды, а также в пресс-службу оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика».
22-23 июля в Краснодарском крае идут сильные дожди и наблюдается усиление ветра. Из-за этого в Краснодаре и некоторых районах региона были подтоплены дома и дороги, в том числе некоторые участки федеральной трассы А-147 (М-4 «Дон» — Адлер), сообщает местное МЧС.
В Лазаревском районе в ночь с 23-го на 24 число (в период с 21:00 до 4:00) выпало 89 мм осадков, при том, что в среднем в июле в регионе, по данным Гидрометцентра, выпадало не более 80 мм. В акватории Черного моря в Туапсинском районе фиксировали появление смерча. В обоих районах наблюдались колебания уровней воды в реках.
В регионе до конца суток 23 июля будет действовать штормовое предупреждение. В МЧС предупредили, что интенсивные осадки на Черноморском побережье ожидаются до вечера субботы.