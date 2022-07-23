Летевший в Сочи самолет перенаправили в Минводы из-за непогоды

Самолет, следовавший из Тюмени в Сочи, по решению командира ушел в аэропорт Минеральных Вод из-за непогоды, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на оператора местных аэропортов компанию «Аэродинамика».

«По погодным условиям командир воздушного судна а/к Ямал, следовавшего по маршруту Тюмень — Сочи, принял решение уйти на запасной аэропорт в Минеральные Воды, в настоящий момент погодные условия не препятствуют выполнению рейсов», — сказано в сообщении.

По данным оператора, рейс после посадки в Минводах, вернулся в Сочи в 11.22 мск.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы авиакомпании «Ямал», аэропортов Сочи и Минеральные Воды, а также в пресс-службу оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика».

22-23 июля в Краснодарском крае идут сильные дожди и наблюдается усиление ветра. Из-за этого в Краснодаре и некоторых районах региона были подтоплены дома и дороги, в том числе некоторые участки федеральной трассы А-147 (М-4 «Дон» — Адлер), сообщает местное МЧС.

В Лазаревском районе в ночь с 23-го на 24 число (в период с 21:00 до 4:00) выпало 89 мм осадков, при том, что в среднем в июле в регионе, по данным Гидрометцентра, выпадало не более 80 мм. В акватории Черного моря в Туапсинском районе фиксировали появление смерча. В обоих районах наблюдались колебания уровней воды в реках.

Читайте на РБК Pro Pro Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу Статьи Pro Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Инструкции Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Полезно ли для здоровья принимать БАДы Полезно ли для здоровья принимать БАДы Статьи Pro Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников Инструкции Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group Статьи

В регионе до конца суток 23 июля будет действовать штормовое предупреждение. В МЧС предупредили, что интенсивные осадки на Черноморском побережье ожидаются до вечера субботы.