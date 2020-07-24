Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров

Исследование показало, что вызывающий COVID-19 вирус может распространяться в кондиционируемых и охлаждаемых помещениях на расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования

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Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых. Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболели более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека другому, даже если между ними не 1,5–2 метра, а все восемь.

«Результаты нашего исследования показывают, что <...> низкая температура, слабый приток свежего воздуха и постоянная циркуляция воздуха через систему кондиционирования способствовали передаче вируса SARS-CoV-2 на большие расстояния», — пояснил профессор Адам Грюндхофф.

По его словам, эти же факторы могли способствовать развитию и других вспышек COVID-19, зафиксированных на различных предприятиях в разных странах мира.

«В таких условиях одной лишь дистанции 1,5–3 метра явно недостаточно для предотвращения заражения», — подчеркнул Грюндхофф.