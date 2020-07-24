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Дело «Нового величия» ,  
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Подсудимые по делу «Нового величия» выступили с последним словом

Обвиняемые по делу организации «Новое величие» заявили в суде, что явно и безоговорочно являются невиновными и что дело основано на показаниях человека, который получает наслаждение, калеча судьбы молодых людей
Фигуранты дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев (слева направо)
Фигуранты дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев (слева направо) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Подсудимые по делу организации «Новое величие» выступили с последним словом в Люблинском районном суде Москвы. Судья Александр Маслов удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 6 августа, передает корреспондент РБК.

«Я хотела просить милости, но мой защитник сказал, что я должна просить правосудия. Милости просят виновные. Я прошу у вас правосудия, не только себе, но и остальным ребятам, — заявила 22-летняя Мария Дубовик. — Я не признаю себя виновной и до сих пор не могу понять, за что меня сейчас судят. Целый год мне казалось, что сейчас морок спадет и этот кошмар закончится. Но этого не произошло, и уже год из раза в раз нам повторяют, что белое — это черное».

По мнению подсудимой, инициатором дела «является нездоровый человек, который получает наслаждение от того, что калечит судьбы молодых людей». «Этот человек — лжец. Это он написал этот злосчастный устав, предлагал покупать оружие и взрывчатку, кидать зажигательные смеси в полицию, и после всего этого он является свидетелем, а мы — обвиняемыми... Я не призывала никого к насилию, не призывала бить полицейских, а наоборот, выступала и выступаю против насилия».

Дубовик сообщила, что из-за пятимесячного содержания под стражей в 2018 году у нее сильно ухудшилось здоровье, и теперь ей необходимо серьезное лечение. «Мои мама и папа, которые очень постарели за эти два года, воспитывали меня в духе любви к людям. Я недаром выбрала профессию ветеринара, хотя уже два года лишена возможности учиться. Под домашним арестом я стала много читать, в том числе и Евангелие, где сказано: «Возлюби врага своего», — рассказала девушка и поблагодарила за поддержку своих родных. «Спасибо моим знакомым, которые работают в правоохранительных органах. Когда меня оболгали, заявив, что я испытывала ненависть к полиции, они поддержали меня», — закончила Дубовик.

«Теперь я ясно вижу, что нас просто использовали, нами очень грамотно манипулировали люди, из-за жестокости которых все мы уже долгое время переживаем мучения», — заявила 20-летняя Анна Павликова, попросив у суда проявить непредвзятость и подробно исследовать все доказательства.

Она подробно рассказала о своем задержании и обыске в квартире и о том, как переживала арест в СИЗО: «Ко мне в камеру подсадили «наседку», она была примерно моего возраста и обвинялась по наркотической статье. Она рассказывала, как с друзьями ходила на «Русские марши» и спрашивала: «А ты, наверное, тоже?..»

«Я считаю, что правоохранительные органы должны пресекать правонарушения, а не создавать их. Руслан Д. мог бы подойти ко мне и сказать, что мы делаем что-то не то», — заявила Павликова. И подробно рассказала о своем общении с предполагаемым провокатором: он активно наводил справки о ее семье, упоминал, что живет в военном городке, имеет дочь, жаловался на плохую работу и бедность.

«Мы точно, явно и безоговорочно являемся невиновными людьми. Могу просить только оправдательного приговора и максимального снисхождения», — заявил Руслан Костыленков. Ранее СМИ опубликовали его подробный рассказ о пытках и изнасиловании после задержания.

«Я так и не научился комментировать фантазии обвинения. Поэтому буду краток: прошу признать невиновным и вынести мне оправдательный приговор», — заявил Петр Карамзин. «От исхода дела зависит не только наша судьба, но и в какой-то мере репутация всей судебной системы», — подытожил Вячеслав Крюков.

Фигуранты дела обвиняются в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Гособвинение считает, что они объединились для «подготовки преступлений экстремистской направленности», являлись «противниками президента Владимира Путина и всех без исключения российских силовиков», и в их планах была «подготовка конституционного переворота с последующим захватом власти», для чего они практиковали тренировочные выезды в Подмосковье с охотничьими карабинами и «коктейлями Молотова». Гособвинение требует для троих обвиняемых реальные сроки до 7,5 года колонии, еще для четверых — условные сроки.

Защита обвиняемых настаивает, что речь идет о провокации: фигуранты дела общались в чате на политические темы, туда внедрился предполагаемый осведомитель центра «Э» МВД, известный как Руслан Д., именно он придумал название «Новое величие», инициировал написание устава, приобретение оружия и выезды в лес для боевой подготовки. На допросах Д., названный в деле Александром Константиновым, говорил: «Мое хобби — коллекционировать некоторые виды людей». Также в чате активистов присутствовали оперативники центра «Э» Юрий Испанцев и Максим Расторгуев.

Дело получило резонанс после того, как матери Дубовик и Павликовой (последняя была несовершеннолетней на момент ареста) записали видео-обращение к президенту и подробно рассказали об обстоятельствах их задержания.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: "Новое величие", суд, последнее слово
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