Подсудимые по делу «Нового величия» выступили с последним словом

Обвиняемые по делу организации «Новое величие» заявили в суде, что явно и безоговорочно являются невиновными и что дело основано на показаниях человека, который получает наслаждение, калеча судьбы молодых людей

Фигуранты дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев (слева направо) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Подсудимые по делу организации «Новое величие» выступили с последним словом в Люблинском районном суде Москвы. Судья Александр Маслов удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 6 августа, передает корреспондент РБК.

«Я хотела просить милости, но мой защитник сказал, что я должна просить правосудия. Милости просят виновные. Я прошу у вас правосудия, не только себе, но и остальным ребятам, — заявила 22-летняя Мария Дубовик. — Я не признаю себя виновной и до сих пор не могу понять, за что меня сейчас судят. Целый год мне казалось, что сейчас морок спадет и этот кошмар закончится. Но этого не произошло, и уже год из раза в раз нам повторяют, что белое — это черное».

По мнению подсудимой, инициатором дела «является нездоровый человек, который получает наслаждение от того, что калечит судьбы молодых людей». «Этот человек — лжец. Это он написал этот злосчастный устав, предлагал покупать оружие и взрывчатку, кидать зажигательные смеси в полицию, и после всего этого он является свидетелем, а мы — обвиняемыми... Я не призывала никого к насилию, не призывала бить полицейских, а наоборот, выступала и выступаю против насилия».

Дубовик сообщила, что из-за пятимесячного содержания под стражей в 2018 году у нее сильно ухудшилось здоровье, и теперь ей необходимо серьезное лечение. «Мои мама и папа, которые очень постарели за эти два года, воспитывали меня в духе любви к людям. Я недаром выбрала профессию ветеринара, хотя уже два года лишена возможности учиться. Под домашним арестом я стала много читать, в том числе и Евангелие, где сказано: «Возлюби врага своего», — рассказала девушка и поблагодарила за поддержку своих родных. «Спасибо моим знакомым, которые работают в правоохранительных органах. Когда меня оболгали, заявив, что я испытывала ненависть к полиции, они поддержали меня», — закончила Дубовик.

«Теперь я ясно вижу, что нас просто использовали, нами очень грамотно манипулировали люди, из-за жестокости которых все мы уже долгое время переживаем мучения», — заявила 20-летняя Анна Павликова, попросив у суда проявить непредвзятость и подробно исследовать все доказательства.