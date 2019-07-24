Умер актер Рутгер Хауэр

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,27 +0,11 EUR Бирж. 70,46 0 Brent 63,70 +0,95% USD Нал. 63,78 61,98 EUR Нал. 71,32 69,48 USD ЦБ 63,12 -0,01 EUR ЦБ 70,32 -0,31 EUR/USD 1,1139 -0,0015 BTC/USD Бирж. 9 641,60 -204,20 IMOEX 2 682,91 -0,67% RTSI 1 339,62 -0,44% DJIA 27 233,50 -0,42% Nasdaq 8 287,13 +0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Visa $225 (+23,75%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,14%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,18%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+4,11%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Visa $225 (+23,75%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,14%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,18%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+4,11%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 63,12 (-0,01) Quote, 12:30
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 70,32 (-0,31) Quote, 12:30
Путин напомнил о причинах российской эмиграции Общество, 21:31 МВД назвало численность митинга оппозиции в Петербурге Политика, 21:29 Джонсон назначил ключевых министров Политика, 21:26 Чем известен китайский инвестор Telegram Чжу Дзюн Pro, 21:14 Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу Политика, 21:02 Французский футболист решил отсудить у WADA £13 млн из-за дисквалификации Спорт, 20:55 Умер актер Рутгер Хауэр Общество, 20:51 Участник списка Forbes потребовал с бывшего издателя журнала 7,6 млн руб. Технологии и медиа, 20:43 В Малайзии сообщили о попытках США и Украины завладеть самописцами MH17 Политика, 20:37 Путин указал иркутскому губернатору на неправильные решения после паводка Политика, 20:16 Поклонская объявила о переходе в думский комитет по международным делам Политика, 20:12 Путин впервые прокомментировал пожар в детском лагере в Хабаровском крае Общество, 20:10 Глава Антипинского НПЗ допустил появление новых эпизодов в деле Мазурова Общество, 20:06 Лидеры в кедах: как миллениалы меняют бизнес и мир. Онлайн РБК и Сбербанк Первый, 20:00
Общество ,  
0 
Умер актер Рутгер Хауэр
Актеру, исполнившему одну из главных ролей в «Бегущем по лезвию», было 75 лет. Он скончался в своем доме после болезни
Рутгер Хауэр (Фото: Andrea Ciucci / ZUMA / ТАСС)

Голландский и американский актер Рутгер Хауэр скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на его агента Стива Кениса.

По его словам, Хауэр умер 19 июля в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни, его похороны состоялись 24 июля.

Рутгер Хауэр родился 23 января 1944 года в нидерландском городке Брекелене. В 1962-м он поступил в театральный институт в Базеле. После этого учился в актерской школе в Амстердаме и получил место в Королевском театре.

Актер дебютировал в кино в 1968 году. На его счету более 150 ролей. Среди самых известных работ Хауэра — роль в фильме «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, где он сыграл роль главного антагониста, командира отряда репликантов. За эту роль он был номинирован на премию «Сатурн» как лучший актер второго плана.

Помимо этого, он снялся в картинах «Слепая ярость» Филлипа Нойса, «Город грехов», «Бэтмен: Начало», «Барбаросса», «Достучаться до небес», «Бомж с дробовиком» и в сериалах «Десятое королевство» и «Тайны Смолвилля».

В 1988 году он получил «Золотой глобус» в номинации «лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Побег из Собибора».

Хауэр также пробовал себя в качестве режиссера. К его режиссерским работам относятся фильмы «Комната» (2000 год) и «Танго морской звездочки» (2006 год).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: актер, Нидерланды, Голливуд
Материалы по теме
Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск против актера
Общество
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к истории России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter