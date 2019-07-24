Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова

Три бывших тренера сборной России по футболу и певцы Лев Лещенко, Любовь Успенская и Александр Серов попросили перевести Олега Медведева (Шишканова) под домашний арест. Они отметили, что он поддерживал ополченцев Донбасса

Олег Медведев в зале заседаний Басманного суда (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Бывшие главные тренеры сборной России по футболу Валерий Газзаев (депутат Госдумы от «Справедливой России»), Юрий Семин (главный тренер столичного «Локомотива») и Борис Игнатьев, а также народные артисты России Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская обратились к Мосгорсуду с письмом с просьбой заменить вору в законе Олегу Медведеву (до смены фамилии — Шишканову) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Письмо в поддержку обвиняемого зачитала на заседании адвокат Медведева Дарья Евменина, передает корреспондент РБК. Суд в среду, 24 июля, рассматривал апелляцию на арест Шишканова и, не прислушавшись к его защитникам, сохранил меру пресечения.

За обвиняемого вступилось всего порядка 40 «общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, обеспокоенных судьбой Олега Медведева», — пояснила Евменина. Они в числе прочего отметили, что Медведев — меценат, поддерживал спортивные инициативы, основал футбольный клуб «Сатурн Раменское» и оказывал поддержку в том числе ополченцам Донбасса, «хоть сам этого и не афишировал». «Мы знаем его на протяжении многих лет как доброго и отзывчивого человека, патриота своей родины, организатора спортивных мероприятий», — говорится в письме. Его авторы отметили, что у Медведева на иждивении двое малолетних детей и взрослая дочь-инвалид детства: «Арест Медведева наложит тяжелое бремя не только на него, но и на всю его семью».

«На протяжении многих лет Олег Евгеньевич всеми силами поддерживает ветеранское и юниорское футбольное движение. Юные спортсмены регулярно получают от него мячи, обувь и прочую экипировку», — говорится в другом письме в поддержку Шишканова, которое подписали, в частности, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, глава Объединения российских тренеров по футболу Михаил Гершкович, тренер ЦСКА Виктор Онопко, ветераны «Спартака» и ЦСКА Юрий Гаврилов, Александр Мирзаян, Сергей Шавло и Дмитрий Кузнецов.

«Я призываю, чтобы Олега Шишканова перевели под домашний арест, потому что в последние десять лет его благотворительная деятельность зашкаливает», — заявил РБК певец Александр Серов. «Он помогал Донецку, учителям, медикам. Артисты выступали на благотворительных концертах для пожилых людей по 75–80 лет. Он поддерживал футбольную команду, чтобы молодые пацаны не болтались непонятно где попало, и теперь они имеют отличный стадион, теннисные корты и так далее», — заявил народный артист. «С его стороны я видел только хорошее. И никаких блатных посылов за ним я не замечал», — отметил Серов.

Шишканову, которого СК называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что с момента «коронации» в 1992 году Шишканов координировал деятельность подмосковных ОПГ и распоряжался преступными доходами в том числе от мошенничеств, организации азартных игр, наркоторговли и проституции. Дело Шишканова возбуждено на основании материалов, выделенных из нескольких дел об убийствах, рассказывал ранее в Басманном суде представитель СКР.