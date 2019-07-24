В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику

Чеченский министр, комментируя материал «Новой газеты» о ранении Кадыровым задержанного по обвинению в убийстве полицейского жителя республики, заявил, что его авторы «символично лгут»

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров в разговоре с РБК назвал «абсолютной фантазией» информацию о том, что Рамзан Кадыров выстрелил в ногу предполагаемому боевику Имрану Дасаеву.

«Почему интересно Рамзан Кадыров стрелял куда-то в пол, а попал почему-то в ногу? Надо бы им взять хорошего писателя, специалиста по блокбастерам, бестселлерам. Как-то не складывается, хотя бы ложь должна быть складной. «Новая газета» давно имеет репутацию фабрики мифотворчества, к великому сожалению, видимо, творческие начала покинули эту фабрику. У них [«Новой газеты»] столько лет было, чтобы придумать нечто новое, правдоподобное. Что же все массовые казни и массовые расстрелы в центре города в новенькой казарме, которую недавно отcтроили? Знаете, почему они выбрали именно эту казарму? Он [полк] носит имя Кадырова», — сказал он.

Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.

По данным «Новой газеты», 14 января 2017 года, когда Дасаев сдался чеченским властям, его увезли в резиденцию главы Чечни. Об этом он, как утверждает издание, рассказал своим сокамерникам. «В какой-то момент Имран Дасаев не выдержал и своими словами по поводу отца Рамзана Кадырова спровоцировал последнего. Рамзан выхватил у охранников пистолет и открыл беспорядочную стрельбу, направив, правда, дуло пистолета в пол. Одна из пуль (возможно, рикошетом) попала в ногу Дасаева», — сообщает «Новая газета». Издание уточнило, что эти слова Дасаева им подтвердили несколько человек, а «один из очевидцев дал письменные неанонимные объяснения». «Новая» добавила, что готова предоставить эти показания следствию.

По данным газеты, Имрана Дасаева поместили в подвал под спортивным залом полка патрульно-постовой службы полиции.