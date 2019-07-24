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В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику
Чеченский министр, комментируя материал «Новой газеты» о ранении Кадыровым задержанного по обвинению в убийстве полицейского жителя республики, заявил, что его авторы «символично лгут»
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров в разговоре с РБК назвал «абсолютной фантазией» информацию о том, что Рамзан Кадыров выстрелил в ногу предполагаемому боевику Имрану Дасаеву.

«Почему интересно Рамзан Кадыров стрелял куда-то в пол, а попал почему-то в ногу? Надо бы им взять хорошего писателя, специалиста по блокбастерам, бестселлерам. Как-то не складывается, хотя бы ложь должна быть складной. «Новая газета» давно имеет репутацию фабрики мифотворчества, к великому сожалению, видимо, творческие начала покинули эту фабрику. У них [«Новой газеты»] столько лет было, чтобы придумать нечто новое, правдоподобное. Что же все массовые казни и массовые расстрелы в центре города в новенькой казарме, которую недавно отcтроили? Знаете, почему они выбрали именно эту казарму? Он [полк] носит имя Кадырова», — сказал он.

Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.

По данным «Новой газеты», 14 января 2017 года, когда Дасаев сдался чеченским властям, его увезли в резиденцию главы Чечни. Об этом он, как утверждает издание, рассказал своим сокамерникам. «В какой-то момент Имран Дасаев не выдержал и своими словами по поводу отца Рамзана Кадырова спровоцировал последнего. Рамзан выхватил у охранников пистолет и открыл беспорядочную стрельбу, направив, правда, дуло пистолета в пол. Одна из пуль (возможно, рикошетом) попала в ногу Дасаева», — сообщает «Новая газета». Издание уточнило, что эти слова Дасаева им подтвердили несколько человек, а «один из очевидцев дал письменные неанонимные объяснения». «Новая» добавила, что готова предоставить эти показания следствию.

По данным газеты, Имрана Дасаева поместили в подвал под спортивным залом полка патрульно-постовой службы полиции.

Общество
Публикация о массовом расстреле в Чечне: главные факты и первая реакция

Ранение Дасаева в ногу, по данным издания, следователи объясняли тем, что он получил его во время полицейской операции, которая прошла за два дня до того, как тот решил сдаться, в селе Гелдаган.

Как указывает «Новая газета», о задержании Дасаева глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказывал на своей странице в Instagram, указывая при этом, что для этого потребовалась полицейская операция, а при задержании он оказывал сопротивление.

В этом же сообщении он указал, что Дасаева подозревают в убийстве старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева, которое тот совершил вместе с соучастниками по приказу запрещенной в России организации в 2016 году.

Дасаев сам сдался властям после неудачной попытки его задержать, утверждает «Новая газета». Правоохранительные органы попытались задержать подозреваемых в убийстве полицейского 12 января 2017 года в селе Гелдаган. Во время спецоперации четверо членов группы были убиты, а Имран Дасаев сумел сбежать. Через два дня он добрался до Грозного и, как отмечает издание, «понимая, что шансов у него мало, решил сдаться». Он подошел на улице к участковому и назвал свои имя и фамилию.

Общество
Публикация о массовом расстреле в Чечне: главные факты и первая реакция

В июле 2017 года «Новая газета» опубликовала материал о массовой казни в Чечне. В нем сообщалось, что в ночь на 26 января 2017 года в республике произошла казнь 27 жителей республики. По информации издания, этих людей в разное время задержали по различным причинам.

По данным «Новой газеты», расстрел произошел на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции (ППСП) имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В момент предполагаемой казни там находились несколько высокопоставленных чеченских чиновников, в том числе замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов, командир СОБР «Терек», начальник личной охраны главы республики Абузейл Висмурадов, командир ППСП Аслан Ирасханов и главы ОМВД тех районов Чечни, где были зарегистрированы задержанные.

Власти Чечни назвали публикацию в издании «ложью, не подкрепленной никакими доводами».

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина
Теги: Чечня, Рамзан Кадыров
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