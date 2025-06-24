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Путин посмертно наградил орденом Мужества машиниста брянского поезда

Павел Мишин
Павел Мишин (Фото: Павел Мишин / VK)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества машиниста поезда Павла Мишина, который погиб при обрушении моста в Брянской области. Согласно указу, награда присваивается «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Павел Мишин был машинистом поезда № 86 Климов — Москва, на который обрушился в ночь на 31 мая подорванный под Брянском мост. Тогда погибли семь человек, пострадали еще 120.

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