Путин посмертно наградил орденом Мужества машиниста брянского поезда
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества машиниста поезда Павла Мишина, который погиб при обрушении моста в Брянской области. Согласно указу, награда присваивается «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».
Павел Мишин был машинистом поезда № 86 Климов — Москва, на который обрушился в ночь на 31 мая подорванный под Брянском мост. Тогда погибли семь человек, пострадали еще 120.
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