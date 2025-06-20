Бастрыкин назвал заказчиков терактов на железной дороге в начале июня
За терактами на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях стоят спецслужбы Украины, заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.
Бастрыкин также сообщил, что правоохранительные органы продолжают поиски исполнителей терактов.
«Мы назначили все необходимые экспертизы. К сожалению, пока исполнителей не установили, но работа активно продолжается во взаимодействии с МВД, ФСБ России. Совершенно очевидно, что этот теракт подготовлен спецслужбами Украины. Это совершенно для нас ясно и очевидно. Заказчик понятен, — заявил председатель СКР Александр Бастрыкин. — Осталось только найти исполнителя, мы активно над этим работаем», — заключил он.
Катастрофы на железнодорожных путях произошли в ночь на 1 июня 2025 года.
В Брянской области произошло обрушение автомобильного моста и столкновение с ним пассажирского поезда № 86 Климов — Москва. В результате катастрофы погибли семь человек, 118 пострадали.
В эту же ночь в Курской области обрушился железнодорожный мост. Пострадали машинист и два его помощника.
В обоих случаях власти назвали причиной произошедшего подрыв. Заведены уголовные дела о теракте.
Президент России Владимир Путин заявил, что теракты были направлены на срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также что решения об этом «принимались на Украине на политическом уровне».
ФСБ регулярно отчитывается о предотвращении попыток диверсий на железных дорогах. В начале мая 2025 года ФСБ задержала россиянина, который готовил теракт на железной дороге «по заданию запрещенного в России украинского военизированного объединения».
Задержанный собирался разрушить полотно железной дороги в Свердловской области с помощью самодельного взрывного устройства. Следователи считают, что он получал инструкции от заказчиков — запрещенного в России «украинского военизированного объединения» — через Telegram.
Мужчину арестовали. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — приготовление к теракту.
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