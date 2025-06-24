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Общество ,  
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Во Франции после нападения со шприцами на фестивале задержали 14 человек

Многие из пострадавших не видели лиц злоумышленников. Нападавшие использовали шприцы с неизвестным содержимым. Некоторые жертвы обратились в больницу за помощью, поскольку испытывали жар и сильное головокружение
Фото: Mohammed Badra / EPA / ТАСС
Фото: Mohammed Badra / EPA / ТАСС

До 14 человек выросло число задержанных во Франции по подозрению в нападении со шприцами на участников музыкального фестиваля. Об этом пишет ABC News со ссылкой на полицию.

21 июня во Франции прошел Всемирный день музыки, который представляет из себя серию музыкальных фестивалей в нескольких городах. После мероприятий более ста человек обратились с заявлениями в полицию о том, что они пострадали от уколов шприцами. Как сообщало издание Euronews, среди пострадавших — более дюжины женщин и несовершеннолетних девочек, которые были госпитализированы.

В Париже пострадали минимум 13 человек, всего по стране зафиксировано 145 жалоб от пострадавших, писала газета The Guardian. В первые дни по подозрению в нападениях были задержаны 12 человек. Прокуратура города Мец, где были задержаны двое подозреваемых мужчин, заявила, что предполагаемые жертвы не достигли 18 лет.

Некоторые из пострадавших после уколов жаловались на плохое самочувствие. Как пишет ABC News, жертвы сообщали о ряде симптомов, таких как приливы жара, головокружение, потеря сознания, а также сообщали о следах от уколов или синяках на коже. Несколько человек были доставлены в больницу для проведения токсикологических исследований. Пока неизвестно, что содержалось в шприцах.

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Теги
Алина Нафикова
Франция Париж нападения
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