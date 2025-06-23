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Во Франции почти 150 посетителей музыкального фестиваля укололи шприцами

Во Франции во время ежегодного уличного фестиваля Fête de la Musique было зарегистрировано не менее 145 жалоб на уколы шприцами. Задержаны 12 подозреваемых
Фото: Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Во Франции 145 человек заявили, что их укололи шприцами на ежегодном уличном музыкальном фестивале Fête de la Musique (с фр. — «Праздник музыки»). Об этом пишет Le Parisien.

По информации газеты, полицейские получили 145 жалоб об уколах со всей Франции, из них более 20 — в столичном регионе Иль-де-Франс, в том числе 13 в Париже. Среди пострадавших — большинство из них женщины — есть несовершеннолетние. Как минимум трое, 15-летняя девушка, 18-летний подросток и женщина, после уколов сообщили о плохом самочувствии.

«Некоторые пострадавшие были доставлены в больницы для проведения токсикологических анализов», — сказали в Министерстве внутренних дел. Власти не уточняют, вводили ли потерпевшим какие-либо вещества.

После этого инцидента начались расследования. Всего во Франции задержали 12 подозреваемых. Среди них были четыре человека из города Ангулем на Западе Франции, их подозревают в нападении на примерно 50 жертв.

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Всего за время фестиваля были задержаны более 300 человек, пострадали 13 полицейских. Парижская прокуратура отметила, что во время этого фестиваля постоянно происходят «сексуальные нападения, ножевые ранения, бросание предметов в полицейских».

Перед фестивалем в соцсетях стали появляться «призывы делать инъекции женщинам», а также выросло количество скачиваний приложений для сообщения жертв о домогательствах и насилии, пишет Le Parisien.

В 2024 году пять девочек-подростков стали жертвами уколов, когда они находились в толпе на фестивале Fête de la Musique в Сен-Мор-де-Фоссе на юго-востоке Франции. Похожий случай зафиксировали и во время фестиваля фудтраков в сентябре 2022 года.

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
музыкальный фестиваль Франция расследование инъекции
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