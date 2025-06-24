Как промышленные регионы ищут нужные кадры на ярмарках трудоустройства

Дефицит кадров, обострившийся в промышленном секторе, вынуждает компании и власти прибегать к различным инструментам подбора персонала. Один из них — Всероссийская ярмарка трудоустройства, которую проводит служба занятости

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По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), уровень общей безработицы в России в первом квартале 2025 года продолжал снижаться и составил 2,28%. Несмотря на низкий уровень безработицы, в промышленных центрах страны ситуация остается сложной, предприятиям не хватает квалифицированных рабочих. Чтобы обеспечить экономику страны необходимыми ей специалистами, с 2025 года стартовал национальный проект «Кадры».

Одно из главных мероприятий нацпроекта — Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она проводится с 2023 года и состоит из двух этапов: регионального и федерального. «Сегодня рынок труда в России крайне динамичен, наблюдается высокая конкуренция среди предприятий за квалифицированных специалистов. Поэтому такие мероприятия, как Всероссийская ярмарка трудоустройства, необходимы», — отмечает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

Инструмент вовлечения и эффективного трудоустройства

Для компаний участие в ярмарке — это не только возможность рассказать об имеющихся вариантах трудоустройства широкой аудитории, оперативно закрыть «горящие» вакансии, но и сформировать кадровый резерв, повысить престиж рабочих специальностей, рассказывают в Минтруде. Соискатели могут познакомиться сразу с несколькими работодателями, сравнить условия труда, социальные пакеты и в итоге выбрать оптимальный вариант для трудоустройства.

«Особое внимание мы уделяем переобучению специалистов под актуальные потребности экономики. Ярмарки являются важным элементом этой системы», — говорит заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Посредниками между соискателями и работодателями выступают кадровые центры «Работа России». Специалисты кадровых центров приглашают обратившихся за помощью в трудоустройстве на ярмарку и помогают к ней подготовиться: вместе изучают подходящие человеку вакансии, работают над резюме, готовят к собеседованиям.

Работодателям помогают «встроиться» в программу ярмарки для привлечения большей аудитории. Это могут быть экскурсии на предприятие, участие в лекциях, семинарах, тренингах и других мероприятиях ярмарки. Также проводятся и онлайн-встречи с работодателями из других регионов. Они помогают информировать соискателей о вакансиях в других областях и привлекать работодателей из соседних регионов.

Опыт промышленных регионов

Регионы отмечают, что ярмарки — комплексный инструмент, объединяющий работодателей, государство и население. «Всероссийская ярмарка трудоустройства позволяет оперативно закрывать вакансии через прямое взаимодействие на площадке, одновременно формируя долгосрочные кадровые стратегии», — говорит руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин. Особое значение этот инструмент имеет для промышленного сектора Нижегородской области, испытывающего острый кадровый дефицит. Наиболее востребованы токари, монтажники, операторы ЧПУ, специалисты по беспилотным технологиям. Инструмент ярмарки трудоустройства предлагает профориентацию и мгновенное трудоустройство (возможность подписать трудовой договор прямо на мероприятии). По данным нижегородского управления по труду и занятости населения, на региональном этапе ярмарки в апреле 152 работодателя заявили 15 тыс. вакансий, почти 1,5 тыс. соискателей получили предложения о работе на мероприятии (рост в три раза по сравнению с 2024 годом), на месте было заключено более 500 трудовых договоров. «Ярмарка не просто закрывает текущие вакансии, но и формирует устойчивый кадровый резерв через популяризацию рабочих профессий и адаптивные программы обучения, — добавляет Игорь Пантюхин. — Такой подход обеспечивает долгосрочное решение проблемы дефицита промышленных кадров».

В Башкортостане в региональном этапе ярмарки приняли участие почти 30 тыс. человек, 21,5 тыс. из которых — занятые граждане. «Карьерные мероприятия такого масштаба привлекают не только безработных — люди ищут новые полезные контакты в своей сфере, изучают рынок труда, интересуются новыми проектами и крупными работодателями, — рассказывает министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова. — Участие в ярмарке трудоустройства может быть частью стратегии карьерного роста даже для тех, кто уже имеет работу». Среди отраслей, предложивших свои вакансии, в региональном министерстве отмечают нефтегазодобычу, строительство, машиностроение, пищевую и легкую промышленность, здравоохранение, транспорт и агропромышленный комплекс. «Подавляющее большинство предложений на рынке адресовано квалифицированным специалистам рабочих профессий — это 71% из заявленных в банке вакансий», — комментирует Ленара Иванова.

Так, Уфимское моторостроительное производственное объединение «ОДК» (разработчик и производитель авиационных двигателей в составе госкорпорации «Ростех») стало одним из первых участников новой региональной программы «Башкирская вахта» в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства. Проект направлен на организацию работы вахтовым методом для жителей Башкортостана на крупных предприятиях домашнего региона. «С начала года мы посетили 54 района в сотрудничестве с республиканской службой занятости и министерством семьи и труда, — рассказывает заместитель начальника отдела кадров по подбору и адаптации персонала «ОДК-УМПО» Наталья Пичаева. — Участниками мероприятий стали более 5 тыс. человек, из них 650 специалистов трудоустроены». По ее словам, в регионе влияние вахтового набора на северные объекты очень сильное. Вахтовикам предлагается два варианта трудоустройства: прийти на производство как на основное место работы или по совместительству — в межсменные перерывы. «Своим проектом мы показываем, что жить и трудиться можно и в нашей республике», — подчеркивает Наталья Пичаева. «Мы также готовы обучить бесплатно востребованным профессиям, рабочие получают стипендию в размере двойного МРОТ. Из стен нашего образовательного центра выходят высококвалифицированные специалисты», — резюмирует Наталья Пичаева.

Позитивным опытом работы на ярмарках трудоустройства делятся и в Республике Татарстан. Набережночелнинский трубный завод (НЧТЗ) — один из крупнейших производителей оборудования для закачивания нефтяных и газовых скважин. Предприятие взаимодействует с региональным центром занятости более пяти лет: в 2024–2025 годах завод участвовал в восьми ярмарках вакансий, в том числе в ярмарке для студентов и выпускников профессиональных учебных заведений. «Мы рады взаимодействовать с центром занятости, с большим удовольствием участвуем во Всероссийской ярмарке трудоустройства. Это помогает сэкономить время и усилия, которые затрачиваются на индивидуальный поиск сотрудников. За счет ярмарки мы повышаем узнаваемость бренда и привлекаем внимание молодых кадров», — говорит специалист по подбору персонала НЧТЗ Марина Ефимова.

В этом году на региональном этапе ярмарки 18 апреля свыше 20 тыс. компаний представили больше 500 тыс. вакансий для соискателей. Почти полмиллиона россиян пришли узнать о вариантах трудоустройства, из них свыше 80 тыс. получили предложения от работодателей.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 27 июня при поддержке нацпроекта «Кадры». Для него в дополнение к очному формату будет создано единое онлайн-пространство на сайте ярмарки с витриной мероприятий: семинаров, дискуссий, мастер-классов, виртуальных туров на предприятия. Чтобы принять участие в федеральном этапе, компании нужно обратиться в службу занятости или подать онлайн-заявку на сайте ярмарки.