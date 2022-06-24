Умер академик РАН и конструктор Олег Фаворский

Ученый скончался в возрасте 93 лет, он долгие годы работал в Центральном институте авиационного моторостроения им. П.И. Баранова. В частности, под его руководством создавались двигатели для крылатых ракет

Олег Фаворский (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

В возрасте 93 лет умер академик РАН, ученый и конструктор в области авиационных двигателей, энергетики, теплотехники, доктор технических наук, профессор Олег Фаворский, сообщается на сайте Центрального института авиационного моторостроения П.И. Баранова, в котором он работал.

«Руководство института с глубоким прискорбием извещает о кончине 24 июня 2022 года академика РАН, советника генерального директора ЦИАМ по научной работе, выдающегося ученого и конструктора в области авиационных двигателей, энергетики, теплотехники, руководителя научной школы, доктора технических наук, профессора, заслуженного инженера России и почетного авиастроителя Олега Николаевича Фаворского», — говорится в сообщении.

Фаворский родился 27 января 1929 года в Саратове. Окончил с отличием Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. В 1951 году, после учебы, поступил на работу в ЦИАМ, где прошел путь от рядового инженера до первого заместителя генерального директора института, эту должность он занимал с 1971 по 1973 год. С 1973 по 1987 год Фаворский был главным конструктором, а также возглавлял МНПО «Союз». Там под его руководством создавались двигатели для самолетов и крылатых ракет. Одновременно, с 1956 года, преподавал в МФТИ, а с 1971-го заведовал кафедрой «автоматизация проектирования авиадвигателей». В 1987 году ученый вернулся в ЦИАМ, где до 2004 года был заместителем гендиректора, а потом его советником (до 2022 года).

Фаворский исследовал тепловые и физико-химические процессы в газотурбинных двигателях, наземных и космических энергоустановках, а также изучал влияние авиации и энергетики на атмосферные процессы. Ученый отрицал влияние повышения концентрации CO 2 в атмосфере на изменение климата, отметили в институте.

Фаворский — автор более 200 публикаций, семи монографий и 60 изобретений.

Награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, китайским орденом Дружбы, удостоен нескольких премий.