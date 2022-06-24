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Сына экс-премьера Дагестана приговорили к 13 годам по делу об убийстве

Муртузали Меджидова обвиняли в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы. Летом прошлого года суд оправдал его, но приговор был пересмотрен. В итоге присяжные признали сына экс-чиновника виновным
Муртузали Меджидов
Муртузали Меджидов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Присяжные заседатели признали виновным Муртузали Меджидова — сына бывшего председателя правительства Дагестана Мухтара Меджидова (возглавлял кабмин региона с января по июль 2013-го), которого обвиняли в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы, сообщили РБК в пресс-службе Измайловского районного суда Москвы. Суд приговорил его к 13 годам тюремного заключения, отбывать срок наказания он будет в колонии строгого режима.

Меджидов был арестован по делу об убийстве в июле 2020 года. Приехавшая из Казахстана студентка МГИМО выпала из окна четвертого этажа здания вуза, впоследствии она умерла в больнице. По словам свидетелей, незадолго до падения в аудитории девушка выясняла отношения со своим молодым человеком — Муртузали Меджидовым. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «Доведение до самоубийства».

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В июне 2021 года присяжные оправдали Меджидова, дело рассматривал Никулинский суд, он вынес оправдательный приговор и освободил его из-под стражи.

Однако в январе этого года дело сына бывшего главы дагестанского правительства передали Измайловскому суду по требованию прокуратуры. Ведомство сообщило, что выяснились обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность прежнего суда. С Меджидова взяли подписку о невыезде.

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Теги
Елена Чернышова, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
Москва приговор убийство Дагестан сын правительство

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